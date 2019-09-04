0553 313 94 23

Netanyahu’dan seçim öncesi El Halil çıkışı: "Sonsuza dek burada kalacağız”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi olarak Filistin’e ait El Halil kentine düzenlediği tartışmalı ziyaretinde, “Biz El Halil’e yabancı değiliz, sonsuza kadar burada kalacağız” dedi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 22:31
Netanyahu’dan seçim öncesi El Halil çıkışı: "Sonsuza dek burada kalacağız”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi olarak Filistin’e ait El Halil kentine düzenlediği tartışmalı ziyaretinde, “Biz El Halil’e yabancı değiliz, sonsuza kadar burada kalacağız” dedi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim çalışmaları kapsamında Batı Şeria’da yer alan El Halil kentine düzenlediği tartışmalı ziyaretinde kendi seçmenine kararlılık mesajı verirken Filistinlilere de uyarılarda bulundu. Netanyahu, Yahudi inancında Kudüs’ten sonraki en kutsal bölgelerden biri olan El Halil’e yabancı olmadıklarını söyleyerek “El Halil Yahudilerden arınmayacak, buranın yabancısı değiliz. Sonsuza dek burada kalacağız” diye konuştu. Resmi olarak Filistin’e bağlı olan El Halil’de Yahudilere yeni yerleşim alanı oluşturmaktan gurur duyduğunu açıklayan Netenyahu, “Biz kimseyi yerinden etmiyoruz, kimse de bizi yerimizden edemeyecek” ifadesini kullanarak yaptıklarını savundu.



İsrail’e ait silahlı kuvvetler geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerini yıktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 22:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’de 72 kaçak göçmen yakalandı
    1. İzmir’de 72 kaçak göçmen yakalandı
    2. İstanbul’un Ümraniye ilçesi TEM..
    3. İstanbul Boğazı'nda müzik ziyafeti
    4. Gazeteci ve Yazar İsmail Saymaz..
    5. 9 ülkeden 186 sporcu Tekirdağ’da
    6. Nevzat Çiçek kimdir? Nevzat Çiçek..
    7. Filistin Devlet Başkanlığından..
    8. Netanyahu’dan seçim öncesi El Halil..
    9. Ketojenik diyet nasıl uygulanır?
    10. Erdoğan Malatya'da 'İstanbul..
    11. A Milli Takım, konsere katıldı
    12. Resul Tosun kimdir? Resul Tosun hayatı
    13. Kadına şiddet hattını dinleyen..
    14. Konyaspor'da Yukatel Denizlispor maçı..
    15. A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü
    16. MİT-Jandarma ortak operasyonuyla Gri..
    17. Çaykur Rizespor, Göztepe maçının..
    18. Samsun’da jandarmadan uyuşturucu..
    19. Avam Kamarası anlaşmasız Brexit'i..
    20. Milli sporcu Erken, Sivas Kongresi..
    21. 17 yaşındaki gencin bıçaklanarak..
    22. Bahçeli'den sert tepki: CHP'nin..
    23. 2019 balık sezonu başladı mı? Hangi..
    24. Dolandırıcı cami avlusunda suçüstü..
    25. Türk dünyasının klasik besteleri..
    26. Hukukçu Derya Yanık kimdir? Derya..
    27. Voleybolda milli maçın ardından
    28. Gri listedeki terörist etkisiz hale..
    29. Netanyahu'dan El-Halil kentine..
    30. Çin yönetiminden geri adım! Kutlamalar..
    MHP'den Ahmet Davutoğlu açıklaması: İhraç edilirse...
    MHP'den Ahmet Davutoğlu açıklaması: İhraç edilirse...
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!