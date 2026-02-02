kanser patlaması yaşanacak: Psikolojik sağlamlık bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Kanser hastalarında psikolojik sağlamlığı artırmak, sadece zihinsel iyi oluşu değil, aynı zamanda fiziksel iyileşmeyi de destekleyen önemli bir faktör. Psikolojik iyi oluş için kullanılabilecek teknik ve yaklaşımlar, hastaların bu zorlu süreçte daha dirençli olmalarına yardımcı olabilir. Her bireyin ihtiyaçları farklı olduğu için, psikolojik destek planları kişiye özel olarak hazırlanmalı ve hastanın kendisini en iyi hissettiği yöntemlerle uyumlu olmalı.” Yapılan araştırmalara göre; Uzmanlar, önümüzdeki 20 yıl içinde dünya genelinde kanser ölümlerinin yüzde 75'e kadar artacağını tahmin ediyor. Küresel çapta yayınlanan yeni bir rapor ise artan ve yaşlanan nüfusun yanı sıra sağlıksız yaşam tarzlarının bu sorunu körüklediğini ortaya koyuyor. Sonuç ise küresel bir kanser patlaması! ABD'li bilim insanları, dünya genelinde yeni kanser vakası sayısının 1990'dan bu yana iki kattan fazla artarak 2023 yılında 18.5 milyona ulaştığını tespit etti. Aynı dönemde kanserden ölümler ise yüzde 74 artışla 10.4 milyona yükseldi. Ancak tahminler daha da endişe verici: -- Kanser vakalarının 2050 yılına kadar yüzde 61 artışla 30.5 milyona fırlayacağı öngörülüyor. -- Yıllık küresel kanser ölüm oranının ise yaklaşık yüzde 75 artarak 18.6 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.