Roma'ya gidecekler dikkat! Artık bu çeşmeyi görmek isteyen para ödeyecek

İtalya’nın başkenti Roma’da, milyonlarca turistin uğrak noktası olan Trevi Çeşmesi’nde yıllardır tartışılan uygulama hayata geçti.

Biletli giriş sistemi başladı

Başkentin her dönem yoğun turist çeken noktalarından Trevi Çeşmesi (Fontana di Trevi) için bir süredir gündemde olan ve Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri'nin 19 Aralık 2025'te duyurduğu biletli giriş sistemi bugün resmen başladı.

Belirli saatler ücretsiz olacak

Buna göre, Trevi Çeşmesi'ni hafta içi günlerde 11.30 ile 22.00 saatleri arasında yakından görmek ve büyük havuzunun önünden geçmek isteyen ziyaretçiler, bugünden itibaren 2 avro giriş ücreti ödeyecek. Hafta sonlarında ise ücret alınacak saat aralığı 09.00-22.00 olarak belirlendi. Akşam 22.00'den sabaha kadar olan sürede tarihi yapı biletsiz ziyaret edilebilecek.

Kimlerden ücret alınmayacak?

Roma sakinleri ve resmi ikametleri Roma'da olanlar, engelli bireyler, 6 yaşından küçükler ve rehberli turlarla gelenler ise söz konusu ücretten muaf tutulacak.

Roma Belediyesi Turizm İşlerinden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Alessandro Onorato, tarihi anıta girişin ücretli olmasına ilişkin basına yaptığı açıklamada, "Bu önemli anıtın basamaklarından aşağı inmek için 2 avroluk bilet gerekecek. Bu şehirde yaşayanlar için ücretsiz. Tahminlere göre yıllık 6 milyon avro olması beklenen bu bilet ücretleri, birçok güzel şeye imkan sağlayacak." dedi.

Onorato, belirledikleri ücretin düşük olduğuna dikkati çekerek "Bu çeşme, New York'ta olsa 2 avro değil, 100 ABD doları isterlerdi." dedi.

Onorato, bilet ücreti uygulamasının; iş piyasasında istihdam yaratacağını, çeşmenin bakımına katkı yapacağını ayrıca yankesicilik ve hırsızlık vakaları olmadan güvenli şekilde ziyaret edilmesini de sağlayacağını kaydetti.

Roma Belediyesi Kültürden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Massimiliano Smeriglio da "Trevi Çeşmesi için ilk saatlerde üç bin adet ön satış yapıldı bile." ifadesini kullandı.

Ziyaretçiler karardan memnun

Çinli turist Wi Wi, "Bence sorun yok, her ne kadar bunun için para ödesem de. Ama biletimle bu çeşmenin çok iyi bakımlı ve temiz olmasını sağlayabilirsem, bence çok iyi olur. Umarım bir gün sonucu görürüm ve daha iyiye gider." diye konuştu.

Belçikalı turist François da Trevi Çeşmesi'ne girişin ücretli hale getirilmesini garipsemediğini dile getirerek, "Roma'da pek çok yere girmek için 5, 10, 15 avroluk ücretler ödüyorsunuz. Benim için Trevi çok güzel bir yer, Avrupa'nın ve dünyanın en güzel yerlerinden biri ve 2 avro, bu güzel yeri korumak, çok fazla turist olmaması ve sakince gezebilmek için çok önemli. Bu çok fazla değil, çok uygun bir fiyat." yorumunu yaptı.

Brezilyalı turist Marco da Roma'ya ilk kez geldiğini ve Trevi Çeşmesi'ne giriş için eşiyle kendisine birer bilet aldığını belirterek, "Bence ucuz, çok pahalı değil ve bence buranın bakımı için de uygun ve gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Çeşmeyi daha önceki gelişinde ziyaret ettiği için bu kez içeri girmeyen ve güvenlik kordonunun dışından fotoğraf çekmeyi tercih eden İngiliz turist Simon da "Eğer sayıları kontrol etmeye yarıyorsa ve güvenli hale getiriyorsa bu sistem, bence iyi bir fikir. Çok para değil, yani kâr elde etmeye çalışmıyorlar." ifadelerini kullandı.

Türk turistlerin görüşleri nedir?

Tarihi çeşmeye bilet parası ödeyerek giren ilk Türk turistlerden olan Batuhan, Kadir ve Enes de çeşme çevresindeki yeni düzenlemelere burayı sakin ve ücretsiz gezmek isteyenlerin ya gece geç ya da sabah erken gelmesi gerektiğini belirtti.

Batuhan, biletin çeşmenin yakınına erişmek için olduğunu dile getirerek, "Ama yine halka açık diyebiliriz. Çeşme bir hayli büyük. 2 avro da çok büyük para değil, diğer anıtları; Kolezyum tarzı yerleri kıyaslayınca. O yüzden çok da problem olacağını sanmıyorum." şeklinde konuştu.

Enes de 2 avroluk biletin fiyat-performans-fayda açısından bakıldığında makul olduğunu ifade etti.

Türk turistlerden Amine Nur ise halka açık konumdaki tarihi yapıları ziyaret için ücret alınmasını mantıklı bulmadığını ancak bununla beraber bazı faydaları olabileceğine işaret ederek, "(Ücret alınmasını) Mantıklı bulmuyorum çünkü burası tarihi bir yapı. İnsanlar bunları görmeye geliyor. Ekstra bunu ödedikten sonra zaten çeşmeye dilek dilerken de para atıyoruz. Ama yoğunluğu önlemek açısından da biraz mantıklı tabii. Kısmen katılıyorum, kısmen katılmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Romalılar ne düşünüyor?

Bugün başlayan bilet uygulamasını nasıl değerlendirdiği sorulan Roma sakinlerinden Elisa Storace ise "Ben son derece nötr bir noktadan yaklaşıyorum. Bir yandan iyi bir şey çünkü bu 2 avro bakım çalışmaları için faydalı olacak ama bir diğer yandan da kötü, çünkü Roma güzel bir şehir ve herkes Trevi Çeşmesi'ni yakından görmeyi hak ediyor." dedi.

Uzun yıllardır Roma'da yaşayan Arnavut Togay Gramoz da Roma'da yaşadığı için bir ücret ödemediğini dile getirerek, "Bakın, bu ücret buranın bakımı için alınıyor, başka bir şey için değil. Burası dünyanın en çok ziyaret edilen ve dünyanın en güzel ve en çok ziyaret edilen noktalarından biri. Bu harika yerin bakımı için belediyeye 2 avro verilebilmeli." yorumunu yaptı.

İlk kez 2024'te gündeme gelmişti

Tarihi yapıya aşırı ilgi nedeniyle yoğun kalabalıkların önüne geçmek için bilet sisteminin getirilmesi fikri, ilk kez 2024'te güçlü şekilde gündeme gelmişti.

Fikir, kamuoyunda sıkça tartışılmış ancak Roma Belediyesi, bu konuda karar almamıştı.

Trevi Çeşmesi, Ekim-Aralık 2024'te kapsamlı restorasyondan geçirildikten sonra Roma Belediyesi, bilet uygulaması getirmemiş ancak ocak ayından itibaren çeşme önünde sınırlı erişim uygulamasıyla aynı anda sadece 400 ziyaretçinin girmesine imkan tanıyan sistemi başlatmıştı.

Dünyaca ünlü Trevi Çeşmesi, son yıllarda aşırı turist yoğunluğunun yanı sıra ara ara iklim aktivistlerinin eylemleri ya da havuza atlayan turistlerin ceza almasıyla gündeme geliyor.

İtalyan mimar Nicola Salvi tarafından 18. yüzyılda yapılan geç barok tarzdaki ünlü çeşme, her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Pek çok romantik filmin çekildiği tarihi çeşme, bu sebeple "Aşk Çeşmesi" olarak da biliniyor.