Tayfun Korkut'un oğlu Efe Korkut, Athletic Bilbao'ya transfer oldu
Spor

Tayfun Korkut'un oğlu Efe Korkut, Athletic Bilbao'ya transfer oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tayfun Korkut'un oğlu Efe Korkut, Athletic Bilbao'ya transfer oldu

İspanyol ekibi Athletic Bilbao, Tayfun Korkut'un 19 yaşındaki oğlu Efe Korkut ile 2028'e kadar geçerli, iki sezon uzatma opsiyonlu sözleşme imzaladı.

İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao, Türk futbolcu Efe Korkut'u transfer ettiğini duyurdu.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncuyla, 30 Haziran 2028'e kadar geçerli olmak üzere, iki sezon uzatma opsiyonlu sözleşme imzalandığı belirtildi.

Efe'nin eski milli futbolcu ve teknik direktör Tayfun Korkut'un oğlu olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, genç futbolcunun İspanya kariyerine Athletic Bilbao'nun üçüncü ligde mücadele eden alt takımı Bilbao Athletic'te başlayacağı vurgulandı.

 

İspanya'nın Bask bölgesindeki Donostia-San Sebastian şehrinde doğan Efe, Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile çıktığı 3 maçta 1 gol kaydetti.

Stuttgart'ın 19 yaş altı takımıyla 46 maçta 10 gol kaydeden Efe, Bilbao ekibinde forma giyen ilk Türk futbolcu olacak.

