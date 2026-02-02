  • İSTANBUL
Püf noktalarıyla yağ çekmeyen, tam kıvamında karnıyarık: 1 tane yetmeyecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Püf noktalarıyla yağ çekmeyen, tam kıvamında karnıyarık: 1 tane yetmeyecek

Türk mutfağının en sevilen klasiklerinden biri olan karnıyarık tarifini bu küçük püf noktalarıyla daha hafif hale getirebilirsiniz.... Klasik tarifi tahtından eden tarif!

Foto - Püf noktalarıyla yağ çekmeyen, tam kıvamında karnıyarık: 1 tane yetmeyecek

Türk mutfağının en sevilen klasiklerinden biri olan karnıyarık, doğru pişirme teknikleri ve küçük püf noktalarıyla hem lezzetli hem de daha hafif hale gelebiliyor. Kıyma ve patlıcanın uyumuyla sofraların baş tacı olan karnıyarık tarifi yemeğinin malzemelerini, yapım aşamalarını ve servis önerilerini bir araya getirdik. İşte adım adım karnıyarık tarifi…

Foto - Püf noktalarıyla yağ çekmeyen, tam kıvamında karnıyarık: 1 tane yetmeyecek

"Akşama ne pişirsem?" diye düşünenler karnıyarık tarifini araştırıyor. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan köklü bir lezzet olan karnıyarık, ev yemekleri denince ilk akla gelen tarifler arasında yer alıyor. Kızartılmış patlıcanların özenle hazırlanan kıymalı harçla buluştuğu bu geleneksel yemek, hem ana yemek olarak hem de misafir sofralarında sıklıkla tercih ediliyor.

Foto - Püf noktalarıyla yağ çekmeyen, tam kıvamında karnıyarık: 1 tane yetmeyecek

Karnıyarığın lezzetini artıran püf noktaları, yanına yakışan tamamlayıcı yemekler ve pratik servis önerileriyle klasik tarif yeniden hatırlatılıyor. İşte karnıyarığın yapılışı... KARNIYARIK TARİFİ MALZEMELER! 5 adet orta boy patlıcan. 250 gr kıyma. 2 adet orta boy kuru soğan. 1 demet maydanoz (ince kıyılmış). 3 adet rendelenmiş domates, 2 adet ince kıyılmış sivribiber. 1 yemek kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı biber salçası. 2 adet ince kıyılmış sarımsak. Karabiber, pul biber, tuz, sıvı yağ.

Foto - Püf noktalarıyla yağ çekmeyen, tam kıvamında karnıyarık: 1 tane yetmeyecek

KARNIYARIK TARİFİ! Patlıcanları yıkayıp kuruladıktan sonra bıçak yardımı ile uzunlamasına derince çizin, kızgın ateşte yumuşayıncaya kadar kızartın. Kıyma, kuru soğan, maydanoz, domates, sivribiber, domates salçası, biber salçası, sarımsak ve baharatını bir teflon tavada harmanlayıp iyice kavurun. Patlıcanların ortasını açarak hazırladığınız harcı koyun, karnıyarıkları yağladığınız fırın tepsisine yerleştirin, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun. KARNIYARIK YEMEĞİNİN PÜF NOKTASI! Patlıcanları soyduktan sonra tuzlu suda bekletirseniz acısı gitmiş olur. Ayrıca kızarttıktan sonra yağlı kâğıtla yağını alırsanız yemek daha hafif olur. KARNIYARIK YEMEĞİNİN YANINA NE GİDER? Karnıyarık yemeğinin yanına ezogelin çorbası ve şehriyeli pilav güzel olur. Karnıyarık yemeği yağlı bir yemek olduğundan yanına kadayıflı muhallebi tatlısı gibi hafif bir tatlı güzel gidecektir. KARNIYARIK YEMEĞİ SERVİS ÖNERİSİ! Patlıcanların içine kıymayı koyduktan sonra domates ve biberle süsleyebilirsiniz. Türk mutfağının en sevilen geleneksel yemeklerinden biri olan karnıyarık, adını patlıcanların içinin yarılarak doldurulmasından alır. Kıymalı harçla buluşan kızarmış patlıcanların fırında domates sosuyla pişmesiyle ortaya çıkan bu efsane lezzet, özellikle akşam yemeklerinin vazgeçilmezidir.

