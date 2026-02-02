Püf noktalarıyla yağ çekmeyen, tam kıvamında karnıyarık: 1 tane yetmeyecek

KARNIYARIK TARİFİ! Patlıcanları yıkayıp kuruladıktan sonra bıçak yardımı ile uzunlamasına derince çizin, kızgın ateşte yumuşayıncaya kadar kızartın. Kıyma, kuru soğan, maydanoz, domates, sivribiber, domates salçası, biber salçası, sarımsak ve baharatını bir teflon tavada harmanlayıp iyice kavurun. Patlıcanların ortasını açarak hazırladığınız harcı koyun, karnıyarıkları yağladığınız fırın tepsisine yerleştirin, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun. KARNIYARIK YEMEĞİNİN PÜF NOKTASI! Patlıcanları soyduktan sonra tuzlu suda bekletirseniz acısı gitmiş olur. Ayrıca kızarttıktan sonra yağlı kâğıtla yağını alırsanız yemek daha hafif olur. KARNIYARIK YEMEĞİNİN YANINA NE GİDER? Karnıyarık yemeğinin yanına ezogelin çorbası ve şehriyeli pilav güzel olur. Karnıyarık yemeği yağlı bir yemek olduğundan yanına kadayıflı muhallebi tatlısı gibi hafif bir tatlı güzel gidecektir. KARNIYARIK YEMEĞİ SERVİS ÖNERİSİ! Patlıcanların içine kıymayı koyduktan sonra domates ve biberle süsleyebilirsiniz. Türk mutfağının en sevilen geleneksel yemeklerinden biri olan karnıyarık, adını patlıcanların içinin yarılarak doldurulmasından alır. Kıymalı harçla buluşan kızarmış patlıcanların fırında domates sosuyla pişmesiyle ortaya çıkan bu efsane lezzet, özellikle akşam yemeklerinin vazgeçilmezidir.