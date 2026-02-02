BM’den o ülkeye 38,4 milyon dolarlık destek
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Mozambik’te yüz binlerce kişiyi etkileyen seller sonrası acil insani yardım için 38,4 milyon dolarlık destek çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Mozambik’te etkili olan şiddetli sellerin ardından insani krizin derinleştiğine dikkat çekerek uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu.
Sosyal medyadan duyuruldu
IOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Mozambik için başlatılan acil yardım kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Talep edilen rakam 38,4 milyon dolar
Paylaşımda, "Mozambik'te şiddetli sellerden etkilenen ailelere yönelik hayat kurtarıcı desteği artırmak için 38,4 milyon dolar talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Sahada ekiplerin müdahalesine devam ettiği belirtilen paylaşımda barınma, gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerine acilen ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıldı.
Paylaşımda, etkilenen bölgelerdeki 150 bin kişiye acil insani yardım ulaştırılmasının hedeflendiğine de yer verildi.
IOM, Mozambik'teki sellerden 616 binden fazla kişinin etkilendiği, bunlardan 100 bin 153'ünün tahliye edildiği belirtildi.