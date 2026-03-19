Netanyahu'dan İran için kara harekatı sinyali: "Hava saldırısı yetmez!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran’a yönelik saldırıların 21. gününde kameralar karşısına geçen İsrail Başbakanı Netanyahu, rejim değişikliği için sadece hava unsurlarının yeterli olmadığını, kara operasyonunun şart olduğunu savundu. ABD Başkanı Trump ile tam mutabakat içinde olduklarını belirten Netanyahu, Cengiz Han örneği üzerinden "güç ve acımasızlık" vurgusu yaptı.

Uluslararası medya mensuplarını bilgilendiren Binyamin Netanyahu, söze hakkındaki spekülasyonlara yanıt vererek "Öncelikle şunu söylemek istiyorum, hayattayım" diyerek başladı. Konuşmasında Orta Doğu’yu değiştirme sözünü tuttuğunu ve İsrail’in bölgede bir süper güç olduğunu iddia etti.

TRUMP VE HÜRMÜZ ALTERNATİFİ

ABD Başkanı Donald Trump ile İran’ın nükleer silahlara sahip olmaması konusunda tamamen aynı fikirde olduklarını belirten Netanyahu, "Dünya, Trump’a minnet borçlu" dedi. Hürmüz Boğazı’na alternatif rotalar geliştirilmesi gerektiğini savunan Başbakan, petrol ve gaz borularının Arap Yarımadası üzerinden doğrudan İsrail limanlarına getirilmesinin mümkün olduğunu iddia etti.

KARA OPERASYONU VE REJİM DEĞİŞİKLİĞİ

Netanyahu, İran rejiminin düşmesi için şartların olgunlaştığını ancak sadece gökyüzünden yapılacak saldırıların bir devrim için yeterli olmayacağını öne sürdü. "Devrim sadece havadan yapılmaz, kara unsuru şart" diyen Netanyahu, rejim değişmese bile İran’ın tamamen zayıflamış bir halde kalacağını savundu.

TARTIŞMA YARATAN "CENGİZ HAN" METAFORU

Konuşmasının en sarsıcı bölümünde Moğol İmparatoru Cengiz Han’ı "güçlü, kudretli ve acımasız" olarak niteleyen Netanyahu, bu özelliklerin "iyiliği yenen kötülük" için gerekli olduğunu iddia etti. Hz. İsa üzerinden kurduğu tartışmalı metaforu ise şu sözlerle kayda geçti:

"Ne yazık ki İsa Mesih'in Cengiz Han'a karşı hiçbir üstünlüğü yok. Çünkü yeterince güçlü, acımasız ve kudretliyseniz, kötülük iyiliğin üstesinden gelir."

 

içindeki kin ve nefret

klasik yahudi ırkcılığı abisinin filistinliler tarfından öldüürlmesi <<farsilerin ve araplardan intikam duygusunun gelisşmesi sebebi tam bir psikopat zihniyeti
