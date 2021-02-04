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Dünya Netanyahu'dan flaş BAE ve Bahreyn kararı
Dünya

Netanyahu'dan flaş BAE ve Bahreyn kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu ay Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e yapmayı planladığı resmi ziyaretleri erteleme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 14:35:00 -
Netanyahu'dan flaş BAE ve Bahreyn kararı

Konuya ilişkin Başbakanlık açıklamasında, "Abu Dabi ve Bahreyn ziyaretinin önemine rağmen, Başbakan Netanyahu, havalimanının kapalı olması nedeniyle bu ziyaretleri şu aşamada erteleme kararı aldı." denildi.

Söz konusu ziyaretlerin ne zaman yapılacağına ilişkin ise herhangi bir takvim bildirilmedi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun 9 Şubat'ta Abu Dabi'ye resmi ziyarette bulunacağı belirtilmişti.

Ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatılmıştı.

BAE ziyareti iki kez ertelendi

Netanyahu, ilki Aralık 2020'de diğeri ocak ayında olmak üzere iki kez BAE'yi ziyaret etmeyi planlanmış ancak bu ziyaretler çeşitli nedenlerle ertelenmişti.

Geçen ayki planda, Netanyahu'nun 3 günlük ziyaret kapsamında önce BAE'ye, daha sonra da Bahreyn'e gitmesi öngörülüyordu.

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