Dünya

Netanyahu'dan: Askerlerin Filistinli esire tecavüzü 'korkunç bir iftira'

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Netanyahu'dan: Askerlerin Filistinli esire tecavüzü 'korkunç bir iftira'

Soykırımcı eylemlerle tanınan İsrail'in Başbakanı Netanyahu, Sde Teiman askeri hapishanesinde İsrail askerlerinin Filistinli esire tecavüz ettiği yönündeki görüntülerin ve haberlerin "korkunç bir iftira" ve "düzmece" olduğunu iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nde (Knesset) yaptığı konuşmada, soykırımcı olarak nitelendirilen İsrail ordusuna yönelik ağır suçlamaları reddetti.

 

NETANYAHU'DAN 'İFTİRA' SAVUNMASI

Netanyahu, İsrail'in Kanal 12 televizyonu tarafından yayımlanan ve İsrail askerlerinin Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire tecavüz ettiği anları gösterdiği iddia edilen görüntülerin tamamen düzmece olduğunu savundu.

Netanyahu, "Bu, korkunç bir iftira. Düzmece olduğunu iddia ettiğimiz tecavüz görüntüleri dünya çapında 100 milyondan fazla izlendi ve İsrail askerleri Nazilerle karşılaştırılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

Başbakan, tecavüz görüntülerini basına sızdırmakla suçlanarak ev hapsine alınan eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin,

İsrail'in düşmanlarının eline malzeme verdiğini de öne sürdü. Ayrıca, uluslararası toplumdan kendilerine toplama kampları kurdukları yönünde tepkiler aldıklarını aktardı.

 

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRI ÇIKIŞI

Netanyahu, siyasi ve askeri baskı altındayken yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi ve Lübnan'da varılan ateşkeslere rağmen saldırılarını sürdüreceklerini belirtti.

Netanyahu, saldırılarla "ateşkesi demir yumrukla uygulayacaklarını" ileri sürerek, İsrail için savaşın bitmediğini ve Hamas'ı ve Gazze'yi kolay ya da zor yoldan tamamen silahsızlandıracaklarını iddia etti.

SUÇLAMALARIN ARKA PLANI

Kanal 12'nin yayınladığı görüntüler üzerine, İsrail Askeri Savcılığı, askerler hakkında 'işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi' gibi suçlardan soruşturma başlatmış ve 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Aşırı sağcı milletvekillerinin de katıldığı bir grup, şüpheli askerler gözaltına alınırken Sde Teiman askeri üssüne baskın düzenlemişti.

Yargılanan askerler hakkında hâlâ herhangi bir ceza açıklanmadı.

 

