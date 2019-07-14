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Netanyahu tehdit etti: Vururuz

Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın İsrail’in tamamını hedef alma tehdidine karşı, "Hizbullah aptalca İsrail’e saldırmaya kalkışırsa, onu ve Lübnan'ı ezici bir askeri darbeyle vururuz." dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 15:57
Netanyahu tehdit etti: Vururuz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın İsrail’in tamamını hedef alma tehdidine karşı Lübnan’a ezici bir saldırı gerçekleştirmekle tehdit etti.

"Tünelleri nasıl yıktığımızı hatırlatmak isterim"

İsrail Başbakanı Netanyahu, hükümetinin haftalık kabine toplantısında, Hizbullah lideri Nasrallah’ın cuma günü yaptığı açıklamaları ele alarak “Hafta sonu boyunca Nasrallah'ın İsrail’e saldırı planlarını duyduk. Şu bilinmelidir ki eğer Hizbullah aptalca İsrail’e saldırmaya kalkışırsa, onu ve Lübnan'ı ezici bir askeri darbeyle vururuz.” dedi.

Hizbullah’ın İsrail’e saldırı planının ayrıntılarına dikkati çeken Netanyahu, “Ben Nasrallah’ın aksine saldırı planlarımızın ayrıntılarını açıklamayacağım. Ancak sadece ona, yıllarca kazdıkları terörist tünellerini birkaç gün içinde nasıl yıktığımızı hatırlatmak isterim.” ifadelerini kullandı.

"Bir füzenin değmesi yeter"

Nasrallah, cuma günü İsrail’in Hizbullah’a ve Lübnan’a yönelik 2006 yılında başlattığı saldırının 13’üncü yılı münasebetiyle Lübnan’ın El-Menar televizyonuna verdiği özel mülakatta, İsrail’in tamamını hedef almakla tehdit ederek “İsrail’in nükleer silahlara ya da binlerce füzeye ihtiyacı yok, sadece Hayfa limanındaki amonyak tanklarına bir füzenin değmesi yeterli olur.” demişti.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 15:57
  1. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  2. Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah
  3. İsrail
  4. Lübnan
  5. Hizbullah lideri Nasrallah
  6. Hizbullah
  7. Lübnan’ın El-Menar televizyonu

YORUM YAZ

  • doğrucudoğrucu44 dk önce
    şerefsiz siyonst yahudi daha dün atılan kaktüşalar İTrailin her bölğesini vurdutünelleri sen değil senin parayla satın alıp önüne 2 kemik atıp kafasını okşadığın firavunköpek pisi sana bombalattı gerisinide su basarak kapattı siz siyonistler ebediyyen hiç bir yerde rahat olmayacaksınız
  • sütçü imamın torunusütçü imamın torunu49 dk önce
    siz siyonist terörist devletsiniz haçlılar size hiç ilismezbazı müslüman ülkelerin sozde yöneticilerde sizinle haraket etmekteler bundan dolayı cesaretli gibi gorunuyorsunuz ancak Allah in izniyle bir Selahaddin çıkıp kokunuzu kaziyacaktir insaallah bebek katilleri
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş51 dk önce
    sapıtmış yahudiler başınıza gelecek kötü şeyler var bekleyin göreceksiniz

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