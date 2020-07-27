  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Netanyahu savaş çığırtkanlığı yapıyor: Büyük bir güçle karşılık vereceğiz

İsrail'in Lübnan sınırında çıkan çatışmaların ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu, " Hizbullah ateşle oynuyor. Tüm saldırılardan Hizbullah ve Lübnan sorumludur. Bize karşı yapılan saldırılara büyük bir güçle karşılık vereceğiz" dedi." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 22:50:00 -
Netanyahu savaş çığırtkanlığı yapıyor: Büyük bir güçle karşılık vereceğiz

Bugün akşam saatlerinde İsrail'in Lübnan sınırında İsrail güçleri ile Hizbullah arasında şiddetli çatışma çıktığı, çatışmada ağır silahların kullanıldığı belirtilmişti. İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki vatandaşlarına evlerinde kalma talimatı verdiği bildirilmişti. Hizbullah ise sınırdaki çatışmanın ardından yayınladığı açıklamada, "Bugün bizim tarafımızdan herhangi bir ateş edilme ya da çatışmaya girme durumu yaşanmadı" ifadelerine yer vermişti.

Hizbullah'ın açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bugün bir Hizbullah hücresi İsrail topraklarına sızma girişiminde bulundu. İsrail kuvvetleri ise bu girişimi anında engelledi. Hizbullah ateşle oynuyor. Tüm saldırılardan Hizbullah ve Lübnan sorumludur. Bize karşı yapılan saldırılara büyük bir güçle karşılık vereceğiz" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı