  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Netanyahu koronavirüs aşısı oldu
Dünya

Netanyahu koronavirüs aşısı oldu

İşgalci terör devleti İsrail'in başbakanı Benyamin Netanyahu, koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıyı halkı teşvik etmek amacıyla kendine vurdurttu.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 12:17:00 - 2020-12-20 12:23:12
Netanyahu koronavirüs aşısı oldu

İsrail'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan Sheba Sağlık Merkezi'nde önce Başbakan Benyamin Netanyahu'ya ardından da Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'e yapıldı.

Televizyondan canlı yayınlanan aşı uygulamasında Netanyahu, bu ayın sonunda 'milyonlarca' doz aşının İsrail'e geleceğini söyledi.

Tüm İsraillileri Kovid-19 aşısı olmaya çağıran Netanyahu, "Sizleri aşı olmaya teşvik etmek ve örnek teşkil etmek amacıyla ilk aşının bana ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'e yapılmasını talep ettim" ifadelerini kullandı.

İsrail yönetimi, Pfizer ve BioNTech'den 8 milyon doz Kovid-19 aşısı alınması için anlaşmaya varmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hans

Aşıya acıdım doğrusu
  • Yanıtla

Alper ASLAN

O şırıngada aşı olduğunu kim ? teyyit edecek... Velevki aşı olsun,diğer insanlara yapılacak aşılardan olduğunu kim ? garanti edecek... Dünya capında büyük bir fitne oyunu devam ediyor...virüs var mı yokmu bilmem amma çok büyük bir fitne var orası kesin
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
İranlı YouTuber videosunu paylaşmıştı! Emniyet'ten flaş açıklama
Gündem

İranlı YouTuber videosunu paylaşmıştı! Emniyet'ten flaş açıklama

İranlı YouTuber Milad Hatemi, bir polis aracıyla İstanbul'da yaptığı turun videosunu paylaşmıştı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada hız..
Türk bayraklı gemilere flaş uyarı!
Gündem

Türk bayraklı gemilere flaş uyarı!

Libya’da yaşanan iç karışıklık ve güvenlik durumu sebebiyle bu ülkenin limanlarını ziyaret edecek Türk bayraklı gemiler için uyarı yapıldı...
Daha gizemi çözülmeden... Biontech'in sahibi Uğur Şahin'den ilginç iddia: Koronavirüs aşısını birkaç saatte yaptım
Sağlık

Daha gizemi çözülmeden... Biontech'in sahibi Uğur Şahin'den ilginç iddia: Koronavirüs aşısını birkaç saatte yaptım

Aralık başında İngiltere’den, geçtiğimiz hafta da ABD’den onay alan Pfizer-Biontech koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanı açıklam..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay