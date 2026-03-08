Netanyahu: İran'ın bölünmesini hedeflemiyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail televizyonlarından halka seslenerek bölgedeki savaşın gidişatına dair kritik açıklamalarda bulundu.

ABD ile eş güdümlü olarak yürütülen saldırıların kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Netanyahu, operasyonların temel amacının İran yönetimini zayıflatmak olduğunu savundu.

İran halkına seslenerek yönetime karşı ayaklanma çağrısı yapan İsrail Başbakanı, Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına da "teslim olun" mesajı gönderdi.

Netanyahu, tartışma yaratan açıklamasında, saldırıların İran'ın toprak bütünlüğünü hedef almadığını öne sürerek, "İran'ı bölmek gibi bir amacımız yok" dedi.

TAHRAN SEMALARINDA HAVA KONTROLÜ İDDİASI

Askeri üstünlük vurgusu yapan Netanyahu, İsrail ordusunun Tahran semalarında hava kontrolünü neredeyse tamamen sağladığını iddia etti.

Bu durumun kendilerine stratejik bir avantaj sunduğunu belirten Netanyahu, İran içindeki çok sayıda hedefe yönelik "şiddetli saldırı" dalgalarının süreceği tehdidini savurdu.

Konuşmasında ABD ile olan sarsılmaz ittifaka da değinen Başbakan, saldırıları birlikte organize ettikleri ABD Başkanı Donald Trump’a uzun süre övgüler yağdırarak koordinasyonun kusursuz işlediğini belirtti.

LÜBNAN HÜKÜMETİNE "FELAKET" TEHDİDİ

Netanyahu’nun hedefindeki bir diğer adres ise karadan işgalin genişletildiği Lübnan oldu.

Beyrut yönetimini sert bir dille uyaran Netanyahu, Hizbullah’ın silahsızlandırılması sorumluluğunun tamamen Lübnan hükümetine ait olduğunu söyledi.

Bu sorumluluğun yerine getirilmemesi durumunda Lübnan’ın büyük bir felaketle karşı karşıya kalacağını öne süren Netanyahu, işgal operasyonlarının derinleşeceği sinyalini verdi.

Bölgede tansiyonu zirveye taşıyan bu açıklamalar, İsrail’in saldırı stratejisinde vites yükselteceğini gösteriyor.