  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran, Türkiye'ye saldıracak mı? Pezeşkiyan'dan flaş açıklama Hastalıklı kafa Batı Trakya’da hortladı! Hastanede başörtüsü ve Türkçe yasağı Ada için hava kalkanı: Türk F-16’ları Kıbrıs yolunda Pedro Sanchez ve CHP kıyaslaması! Gladyo solcuların maskesi indirildi Öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümü sonrası flaş karar! İki isim görevden uzaklaştırıldı Başkan Erdoğan’dan İngiltere’ye İran telefonu: Diyalog zemini hala mümkün Ekrem İmamoğlu her tarafa oynuyor! Dün şarkıcılarla dansta bugün oruçta Almanya 'savaş' kararını açıkladı: ABD İsrail ittifakına katılacak mı? Cumhurbaşkanına hakaret, Anayasal düzeni hedef alma, Mevcut iktidarı devirme...Hande Yener'in skandalına soruşturma MSB'den KKTC açıklaması: F-16 konuşlandırmayı değerlendiriyoruz
Dünya Netanyahu: İran'ın bölünmesini hedeflemiyoruz
Dünya

Netanyahu: İran'ın bölünmesini hedeflemiyoruz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Netanyahu: İran'ın bölünmesini hedeflemiyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ve Lübnan’a yönelik saldırıların şiddetlenerek süreceğini duyurdu. İran yönetimini zayıflatmak için özel planları olduğunu belirten Netanyahu, "İran’ı bölmek gibi bir amacımız yok" iddiasında bulunurken, Lübnan hükümetine de "felaket" uyarısı yaparak tehditler savurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail televizyonlarından halka seslenerek bölgedeki savaşın gidişatına dair kritik açıklamalarda bulundu.

ABD ile eş güdümlü olarak yürütülen saldırıların kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Netanyahu, operasyonların temel amacının İran yönetimini zayıflatmak olduğunu savundu.

İran halkına seslenerek yönetime karşı ayaklanma çağrısı yapan İsrail Başbakanı, Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına da "teslim olun" mesajı gönderdi.

Netanyahu, tartışma yaratan açıklamasında, saldırıların İran'ın toprak bütünlüğünü hedef almadığını öne sürerek, "İran'ı bölmek gibi bir amacımız yok" dedi.

TAHRAN SEMALARINDA HAVA KONTROLÜ İDDİASI

Askeri üstünlük vurgusu yapan Netanyahu, İsrail ordusunun Tahran semalarında hava kontrolünü neredeyse tamamen sağladığını iddia etti.

Bu durumun kendilerine stratejik bir avantaj sunduğunu belirten Netanyahu, İran içindeki çok sayıda hedefe yönelik "şiddetli saldırı" dalgalarının süreceği tehdidini savurdu.

Konuşmasında ABD ile olan sarsılmaz ittifaka da değinen Başbakan, saldırıları birlikte organize ettikleri ABD Başkanı Donald Trump’a uzun süre övgüler yağdırarak koordinasyonun kusursuz işlediğini belirtti.

LÜBNAN HÜKÜMETİNE "FELAKET" TEHDİDİ

Netanyahu’nun hedefindeki bir diğer adres ise karadan işgalin genişletildiği Lübnan oldu.

Beyrut yönetimini sert bir dille uyaran Netanyahu, Hizbullah’ın silahsızlandırılması sorumluluğunun tamamen Lübnan hükümetine ait olduğunu söyledi.

Bu sorumluluğun yerine getirilmemesi durumunda Lübnan’ın büyük bir felaketle karşı karşıya kalacağını öne süren Netanyahu, işgal operasyonlarının derinleşeceği sinyalini verdi.

Bölgede tansiyonu zirveye taşıyan bu açıklamalar, İsrail’in saldırı stratejisinde vites yükselteceğini gösteriyor.

 

İspanya’dan soykırımcı İsrail’e sert muhtıra: Lübnan’a yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz
İspanya’dan soykırımcı İsrail’e sert muhtıra: Lübnan’a yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz

Dünya

İspanya’dan soykırımcı İsrail’e sert muhtıra: Lübnan’a yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz

Almanya 'savaş' kararını açıkladı: ABD İsrail ittifakına katılacak mı?
Almanya 'savaş' kararını açıkladı: ABD İsrail ittifakına katılacak mı?

Dünya

Almanya 'savaş' kararını açıkladı: ABD İsrail ittifakına katılacak mı?

Bakan Fidan İsrail'in kalleş planını açıkladı
Bakan Fidan İsrail'in kalleş planını açıkladı

Gündem

Bakan Fidan İsrail'in kalleş planını açıkladı

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... Suriye'den Türkiye hamlesi
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... Suriye'den Türkiye hamlesi

Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... Suriye'den Türkiye hamlesi

Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular
Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular

Dünya

Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular

İsrail’den itiraf gibi uyarı: Erken uyarı sistemi garanti edilemiyor!
İsrail’den itiraf gibi uyarı: Erken uyarı sistemi garanti edilemiyor!

Dünya

İsrail’den itiraf gibi uyarı: Erken uyarı sistemi garanti edilemiyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23