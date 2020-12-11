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Dünya Netanyahu ilk aşıyı kendisine yaptıracak
Dünya

Netanyahu ilk aşıyı kendisine yaptıracak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkeye getirilen koronavirüs (Kovid-19) Pfizer aşısını, örnek olmak amacıyla ilk kendisinin yaptıracağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:15:00 -
Netanyahu ilk aşıyı kendisine yaptıracak

100 bin Pfizer Kovid-19 aşısının ülkeye ulaşmasının ardından konuşan Netanyahu, aşıyı yaptıracak ilk İsrail vatandaşı olmak istediğini belirterek, “Pfizer aşısına güveniyorum ve İsrail halkına örnek olmak için ilk aşıyı ben yaptıracağım” ifadelerini kullandı.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN’ın haberine göre, Belçika’dan gelen 100 bin Pfizer aşısının bulunduğu kargo uçağı, Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’na ulaştı. Aşıların özel bir depoya aktarıldığı kaydedilen haberde, birkaç gün içinde 500 bin aşının, gelecek hafta ise bir milyon aşının daha ülkeye getirileceği belirtildi. Başbakan Binyamin Netanyahu kasım ayında, Kovid-19 aşısı satın almak için Pfizer ile anlaşma imzaladıklarını açıklamıştı.

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