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Dünya Netanyahu ile Biden telefonda görüştü
Dünya

Netanyahu ile Biden telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2023-10-07 17:47:00 -
Netanyahu ile Biden telefonda görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Netanyahu'yu telefonla arayan Biden, ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını ve Tel Aviv'in kendini savunma hakkını desteklediğini söyledi.

Netanyahu'nun da Biden'a koşulsuz desteği için teşekkür ederek, "İsrail'in sonunda kazanacağı uzun sürecek, güçlü bir harekatın şart olduğunu" dile getirdiği aktarıldı.

Netanyahu'nun ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştüğü ve iki liderin de İsrail'e desteğini açıkladığı ifade edildi.

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