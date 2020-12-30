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Dünya Netanyahu casusunu karşıladı! Asfaltı öptü
Dünya

Netanyahu casusunu karşıladı! Asfaltı öptü

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de 30 sene hapis yatan İsrailli casusu Tel Aviv'deki havalimanında karşıladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 21:47:00 -
Netanyahu casusunu karşıladı! Asfaltı öptü

1980'li yıllarda terör ve işgal devleti İsrail için casusluk yapan ABD'li istihbarat görevlisi Jonathan Pollard, 30 sene hapis yattıktan sonra İsrail'e döndü. Pollard ve eşini Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıladı.

1985'te tutuklanan ve 2015 yılında şartlı olarak tahliye edilen Pollard ve eşi Esther'i havalimanında karşılayan Netanyahu, çifte "artık evinizdesiniz" diyerek, 66 yaşındaki Pollard'a İsrail nüfus cüzdanını verdi.

Uçaktan inmesinin ardından maskesini çıkartarak asfaltı öpen Pollard, Netanyahu'ya yardımlarından dolayı teşekkür ederek, eşi ile birlikte İsrail'de yeni bir hayat kurmak istediklerini söyledi.

ABD Donanmasına bağlı istihbarat biriminde görev yapan Pollard, İsrail istihbarat servislerine çok sayıda gizli belgeyi sızdırdığı suçlamasıyla 1985 yılında gözaltına alınmıştı.

Kaynak: star.com.tr

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