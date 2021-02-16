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Dünya Netanyahu Biden'a sitem etti
Dünya

Netanyahu Biden'a sitem etti

Binyamin Netanyahu, Biden için 40 yıllık dost olduklarını ancak göreve geldiğinden beri kendisini aramadığını belirterek, "Yaklaşık 40 yıldır güçlü bir dostane ilişkimiz var. Birbirimizi tanıyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 04:45:00 -
Netanyahu Biden'a sitem etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsral'in Kanal 12 televizyonunda verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"4 hafta geçmesine rağmen aramadı"

ABD Başkanının göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 4 hafta geçmesine rağmen kendisini aramadığının hatırlatılması üzerine Netanyahu, "(Biden) Arayacak. Yaklaşık 40 yıldır güçlü bir dostane ilişkimiz var. Birbirimizi tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Fikir ayrılıkları var"

Biden ile birçok konuda hemfikir olduklarını söyleyen Netanyahu, "Ancak İran konusunda ve Filistin meselesinde farklılar var." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanının göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 4 hafta geçmesine rağmen henüz telefonla Netanyahu'yu aramaması dikkati çekiyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın Netanyahu ile "yakında" görüşeceğini söylemesine rağmen bu görüşme henüz gerçekleşmedi.

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