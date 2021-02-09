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Dünya Netanyahu: Beni de arayacak
Dünya

Netanyahu: Beni de arayacak

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Ocak'ta ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden'ın kendisini "sıra Ortadoğu'ya gelince" arayacağından emin olduğunu belirterek, ittifakların güçlü olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 00:04:00 -
Netanyahu: Beni de arayacak

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Ocak'ta ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden'ın kendisini "sıra Ortadoğu'ya gelince" arayacağından emin olduğunu belirterek, ittifakların güçlü olduğunu söyledi.

Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında Biden'ın henüz kendisini aramamasına ilişkin soruya, "Başkan Biden uygun gördüğü sıraya göre görüşmeler yapıyor. Kuzey Amerika ve ardından Avrupa ile başladı ve eminim ki sıra Orta Doğu'ya geldiğinde beni de arayacak. Hiç şüphem yok. Her zaman aynı fikirde olmasak bile ittifakımız güçlü." cevabını verdi.

Biden, başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu 8 ülkenin liderleriyle telefonda görüştü.

Biden'ın göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 3 hafta geçmesine rağmen henüz işgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu'yu telefonla aramaması dikkati çekiyor.

 

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