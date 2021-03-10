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Dünya Netanyahu beklenen adımı atıyor
Dünya

Netanyahu beklenen adımı atıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun normalleşme imzalarının atıldığı BAE'yi ziyaret edeceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 17:04:00 -
Netanyahu beklenen adımı atıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceği açıklandı.

Söz konusu açıklama İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) tarafından yapıldı.

Geçen ay yapılması planlanan ziyaretin koronavirüs krizi nedeniyle ertelendiği belirtilmişti.

Ziyaretin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Tel Aviv ve Abu Dabi, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalamıştı.

 

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