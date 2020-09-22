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Dünya Netanyahu Bahreyn Veliaht Prensi ile görüşmede paradan bahsetti
Dünya

Netanyahu Bahreyn Veliaht Prensi ile görüşmede paradan bahsetti

Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu normalleşme anlaşması sonrası telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Netanyahu hemen paradan bahsetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 23:40:00 -
Netanyahu Bahreyn Veliaht Prensi ile görüşmede paradan bahsetti

Bahreyn Veliaht Prensi Al Halife ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu normalleşme anlaşması yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki anlaşmaların hızlı bir şekilde uygulanmaya geçilmesini ve bu barışın nasıl ekonomik, teknolojik ve turistik anlaşmalarına yansıyacağını görüştü.

Veliaht Prens Al Halife, görüşmede güvenliğin desteklenmesi ve refah ve huzurun sağlanmasından bahsederken, Netanyahu iki ülke arasında ekonomik ve turistik faaliyetlere hız verilmesini istiyor.

Bahreyn, ABD'nin başkenti Washington'da 15 Eylül tarihinde Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına imza atmıştı.

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