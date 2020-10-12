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Aktüel Netanyahu: "BAE Veliaht Prensi Bin Zayed ile yakında görüşmeye karar verdik"
Aktüel

Netanyahu: "BAE Veliaht Prensi Bin Zayed ile yakında görüşmeye karar verdik"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 13:12:15 -
Netanyahu: "BAE Veliaht Prensi Bin Zayed ile yakında görüşmeye karar verdik"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile "yakında" bir araya gelme konusunda fikir birliğine vardıklarını söyledi.

İsrail ile BAE arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının kabinede oylaması öncesi konuşan Netanyahu, Bin Zayed'i İsrail'e davet ettiğini belirtti.

Bin Zayed'in de kendisini BAE'ye davet ettiğini ve "yakında" bir araya gelme konusunda sözleştiklerini dile getiren Netanyahu, "Ama öncesinde BAE'den bir heyet İsrail'e gelecek ve buradan da bir heyet oraya (Abu Dabi) gidecek." ifadelerini kullandı.

Yerel basına konuşan İsrailli yetkililer, gelecek hafta BAE'den üst düzey bir heyetin İsrail'e geleceğini dile getirdi.

- Netanyahu ile Bin Zayed telefonda görüştü

Öte yandan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Bin Zayed'in hafta sonunda telefonda görüştüğü kaydedildi.

Görüşmede Netanyahu ile Bin Zayed'in iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgedeki barış ve istikrarın ele alındığı aktarıldı.

İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştire anlaşması imzalanmıştı.


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