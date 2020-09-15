Netanyahu, BAE ve Bahreyn'le normalleşmeyi imzalamak için Dışişleri Bakanından vekalet almak zorunda kaldı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile normalleşme anlaşmasını imzalamak için Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi'den vekalet almak zorunda kaldı.

The Times of Israel sitesinin haberinde, başsavcının, normalleşme anlaşmasını imzalamaya kısa bir süre kala Netanyahu'ya imza için Dışişler Bakanından vekalet alması gerektiğini ilettiği kaydedildi.



Haberde, hükümetin ve parlamentonun BAE ve Bahreyn ile normalleşme anlaşmasını henüz onaylamadığı için Netanyahu'nun Dışişleri Bakanından vekalet almak zorunda kaldığı aktarıldı.



İsrail'in Kanal 7 televizyonu da Dışişleri Bakanı Ashkenazi'nin, anlaşmanın son halini gördükten sonra Netanyahu'ya vekalet vermeyi onayladığını duyurdu.



ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.



Trump, cuma günü de BAE'nin ardından Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.



İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki anlaşmaların imza töreninin, bugün Beyaz Saray'da yapılması bekleniyor.



