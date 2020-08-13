  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Netanyahu, BAE ile yapılan anlaşmayı tarihi olarak yorumladı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 19:11:20 -
Netanyahu, BAE ile yapılan anlaşmayı tarihi olarak yorumladı

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin arabuluculuğunda Tel Aviv ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını tarihi bir adım olarak değerlendirdi.

Netanyahu sosyal medya hesabından BAE ile İsrail arasında varılan anlaşmayı duyuran ABD Başkanı Donald Trump’ın twitini alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yaptı.

Netanyahu ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saat ile 20:00'de geniş bir açıklama yapacağını kaydetti.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, bugün düzenlenen bir toplantıdan beklenmedik bir şekilde ayrılan Netanyahu, döndükten sonra “Daha sonra ayrılma sebebini öğreneceksiniz.” dediği belirtildi.

KAN’ın haberinde Netanyahu’nun 1 Temmuz’da gerçekleştirilmesi planlanan işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planını BAE ile barış anlaşmasını imzalamak amacıyla ertelediğine dikkat çekildi.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile barış anlaşmasını imzalayan 3’üncü Arap ülkesi oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1175, Hindistan'da 942, Meksika'da 737 kişi öldü
Korona Virüs

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1175, Hindistan'da 942, Meksika'da 737 kişi öldü

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1175, Hindistan'da 942, Meksika'da 737 kişi yaşamını yitirdi.
Esed'in öldüğü iddia edilmişti! Suriye'den açıklama geldi
Dünya

Esed'in öldüğü iddia edilmişti! Suriye'den açıklama geldi

Suriye rejimi lideri Beşar Esed'in kalp krizi geçirerek öldüğü iddia edilmişti. Suriye devlet televizyonu Esed'in bugün bir konuşma yapacağı..
Bakan böyle duyurdu: Libya ile çok önemli bir belge imzaladık
Ekonomi

Bakan böyle duyurdu: Libya ile çok önemli bir belge imzaladık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkiler açısından çok önemli bir belge imzalandığını duyurdu...
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı