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Netanyahu Almanya'nın Mısır'a denizaltı satışını gizlice onaylamış

İsrail Başbakanı Netanyahu, askeri kurumlara haber vermeden Alman denizaltılarının Mısır'a satışına onay verdiğini kabul ederek, bunu "devlet sırrı" olduğu için gizlediğini savundu.

25 Mart 2019 Pazartesi 07:09
Netanyahu Almanya'nın Mısır'a denizaltı satışını gizlice onaylamış

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD seyahati öncesi İsrail 12 kanalında katıldığı programda Almanya'nın Mısır'a iki denizaltı satmasına onay verdiği yönündeki iddiaları doğruladı. 

Alman denizaltılarının Mısır'a satılması konusunu İsrail savunma kurumu liderlerinden gizlediğini inkar etmeyen Netanyahu, "Mısır, Güney Kore ya da diğer ülkelerden her halükarda (denizaltıları) satın alacaktı. Benny Gantz, Yair Lapid özellikle Moshe Yalon ve Gabi Aşkenazi (Mavi-Beyaz ittifakının önde gelen isimleri) devlet sırlarını ortaya çıkarmam konusunda beni zorluyor. Devlet güvenliğini tehlikeye atıyorlar. Bunu açıklayamam." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda geçen hafta yer alan bir habere göre, eski İsrail Savunma Bakanlığı Siyasi ve Güvenlik Komitesi Başkanı Amos Gilad'ın polise verdiği ifadede Almanya'nın Mısır'a 2 adet denizaltı satışına Netanyahu'nun onay verdiğini aktarmıştı.

Bu haberin ardından İsrail'de 9 Nisan'daki erken seçimde Netanyahu'nun partisi Likud'un en yakın rakibi olarak gösterilen "Mavi-Beyaz" ittifakı Başbakan hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti.

Netanyahu'nun Mısır'ın Almanya'dan denizaltı almasına onay verdiğine ilişkin iddialar geçmişte de gündeme gelmiş ancak İsrail Başbakanı bu iddiaları yalanlamıştı.

Mısır, iki adet Dolphin denizaltısı almak için Almanya ile 2011'de anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında ilk denizaltı 2016'da, diğeri ise geçen yıl Mısır'a teslim edilmişti.

Denizaltıları üreten firma ile Netanyahu arasındaki ilişki

Haaretz'in haberine göre Netanyahu, 2007'de muhalif liderken ABD Teksas merkezli ve yeğeni Nathan Milikowsky tarafından yönetilen Seadrift Coke adlı şirketten hisse satın almıştı.

Denizaltı imalatı için çelik üreten bu şirket, daha sonra Ohio merkezli GrafTech adındaki başka bir firmaya satılmıştı. GrafTech firması da söz konusu denizaltıların satışını gerçekleştiren Alman firması "Thyssenkrupp"un tedarikçileri arasında yer alması dikkati çekiyor.

Başbakan Netanyahu ise söz konusu şirketteki hisselerini Kasım 2010'da sattığını ifade ediyor.

Daha önce de aynı firmadan İsrail ordusuna denizaltı alınması üzerine Netanyahu ve ona yakın bazı isimler hakkında soruşturma açılmış ancak savcı Netanyahu'yu bu soruşturmadan aklamıştı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 07:45
  1. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

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