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Aktüel Netanyahu 2 bin Etiyopyalı Yahudi’yi İsrail’e getirmeyi planlıyor
Aktüel

Netanyahu 2 bin Etiyopyalı Yahudi’yi İsrail’e getirmeyi planlıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-09 19:06:24 -
Netanyahu 2 bin Etiyopyalı Yahudi’yi İsrail’e getirmeyi planlıyor

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sözde Yahudi dönüş kanunu çerçevesinde Etiyopyalı 2 bin Yahudi’yi ülkeye getirmeyi planladığını açıkladı.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, Etiyopyalı mevkidaşı Abiy Ahmed ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel gelişmelerinin yanı sıra Etiyopyalı Yahudiler konusu da ele alındı.

Açıklamada, Netanyahu’nun Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa ile Gondar kentlerinde yaşayan 2 bin Falaşa Yahudisini İsrail'e getirme planından söz ettiği, Ahmed’in ise buna karşı çıkmadığı ve söz konusu durumu iki ülke arasındaki “güçlü” ilişkinin bir parçası olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki tarım iş birliğinin güçlendirilmesinin de ele alındığı ifade edilen açıklamada, İsrail’in Etiyopya’ya yardımlarının da devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, nakil işleminin zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80 bin Etiyopyalı Yahudi, İsrail'e göç etmişti. Uzun yıllar dışa kapalı şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanınmıştı.

Yahudi olmayan Etiyopyalılar tarafından Amharca "sürgündekiler" ya da "yabancılar" anlamına gelen aşağılayıcı bir kelime olan "Falaşa" ya da "Beta Israel" olarak adlandırılan Etiyopyalı Yahudiler, geçen yıllarda da İsrail'de ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.

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