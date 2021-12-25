Net rakam verildi! İşte TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü sayısı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), 2016 yılındaki 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik başlattığı mücadele ürüyor.

Bakanlık bu kapsamda bugüne kadar ihraç edilen personel sayısını açıkladı.

24 bin 256 personele ihraç

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK), 9 bin 360’ı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın onayıyla olmak üzere toplam 24 bin 256 personelin ihraç edildiği belirtildi.

150'si general

185 personel hakkında ise idari süreç devam ediyor. İhraç edilenler arasında 150 general ve 10 bin 528 subay bulunuyor.

FETÖ'den temizlendikçe TSK'nın daha da güçlendiğini aktaran bakanlık kaynakları, yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekatlar ile sayısı ve çapı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarıları, bunun en önemli göstergesi olarak nitelendirdi.

5 yılda 176 büyük operasyon düzenlendi

FETÖ'nün darbe girişiminden bugüne kadar 176 büyük operasyon yapılırken Mehmetçik 5 sene içinde 500’e yakın ulusal ve uluslararası çapta eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın muharip imkan ve kabiliyetlerinin artırılması için komando tugayı sayısı 17’ye yükseltilirken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar geçen sene 200 bin saat deniz seyir süresine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları da son 5 senede harekat uçuşu sayısını artırdı.

MSB tarafından TSK'nın personel sayısının artırılmasına yönelik de önemli çalışmalar hayata geçirildi. Çalışmalar sonucunda MSB'nin personel sayısı 440 bin 293’ü askeri personel olmak üzere toplam 479 bin 833 oldu.

Milli Savunma Üniversitesinde toplam 11 bin 475 öğrenci eğitim görüyor. 2017’den bu yana harp okullarından 2 bin 693, astsubay meslek yüksekokullarından 6 bin 772 , harp enstitülerinden 2 bin 386, Müşterek Harp Enstitüsünden ise 106 personel mezun oldu.

Bakan Akar: Gereken yapılıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ ile mücadeleye ilişkin açıklamalarında, kararlı mücadelenin elde edilen yeni bilgi, belge ve veriler kapsamında bir bütün halinde sürdüğünü vurgulamıştı.

FETÖ ile mücadele kapsamında yapılması gereken ne varsa yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini dile getiren Akar, "TSK’nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.