Aralık ayı her yıl olduğu gibi asgari ücretli çalışanlar için bir hayli heyecanlı geçti. Pek çok kişi asgari ücretin belli olmasının ardından net maaş ifadesinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.

Net maaş nedir? Asgari ücret net ne anlama geliyor?

Net maaş, çalışanın maaşından tüm vergilerin, sigorta ve kesintilerin çıkarılmasıyla ortaya çıkan net tutardır. Diğer bir deyişle çalışanın eline her ay geçen maaşa net maaş denir.