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Ekonomi Net maaş nedir? Asgari ücret net ne anlama geliyor?
Ekonomi

Net maaş nedir? Asgari ücret net ne anlama geliyor?

2022 yılı asgari ücret zam oranının belirlenmesiyle birlikte pek çok kişi net maaşın ne olduğunu, net maaştan kesinti olup olmadığını araştırıyor. Peki, net maaş ne oluyor? Asgari ücret net ne demek?

Yeniakit Publisher
2021-12-16 15:07:00 -
Net maaş nedir? Asgari ücret net ne anlama geliyor?

Aralık ayı her yıl olduğu gibi asgari ücretli çalışanlar için bir hayli heyecanlı geçti. Pek çok kişi asgari ücretin belli olmasının ardından net maaş ifadesinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.

Net maaş nedir? Asgari ücret net ne anlama geliyor?

Net maaş, çalışanın maaşından tüm vergilerin, sigorta ve kesintilerin çıkarılmasıyla ortaya çıkan net tutardır. Diğer bir deyişle çalışanın eline her ay geçen maaşa net maaş denir.

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