Net bürüt maaş arasındaki fark nedir? | 2021 yılı asgari ücret zammı belirlendi. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Bu açıklamanı ardından milyonlarca kişi brüt, net ayrımının ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, brüt maaş ne demek? | Çalışanlara kaç lira asgari ücret verilecek 2021

Net maaş brüt maaş farkı | Brüt maaş nedir?

Asgari ücretin net 2 bin 825 lira 90 kuruş, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak açıklanmasının ardından pek çok kişi ellerine kaç para geçeceğini araştırmaya başladı. Milyonlarca kişi net ve brüt maaş arasındaki farkın ne ifade ettiğini araştırmaya başladı.

Brüt maaş ne demek?

Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır. Kısacası brüt maaş işçinin eline geçen para değildir.

Net maaş nedir?

Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen paradır.