Net kârı 864 milyon TL’ye ulaştı

Akit Ekonomi

Bünyesinde 800’ü aşkın firmayı barındıran Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) idaresinde başarıdan başarıya koşan Koza Altın, gücüne güç katıyor. Fon tarafından atanan kayyımların atağa kaldırdığı şirket, 2020’nin ilk 6 ayında gelirlerini, geçen senenin aynı dönemine göre 340 milyon lira arttırarak 1 milyar 417 milyon liraya yükseltti.

Yeni adımlar atılacak

Koza Altın, net dönem kârını ise 130 milyon lira arttırarak 863.9 milyon liraya çıkarttı. Firmanın alacağı ilave kararlar, atacağı yeni adımlarla bu rakamı daha da yukarıya taşıyacağı öngörülüyor.

Arama çalışmalarına odaklandı

Türkiye genelinde 53 işletme; 134 arama ruhsatına sahip olan Koza Altın, ilk yarıda 132 bin 649 ons altın ve 64 bin 800 ons gümüşlük üretti. Ons başı altın fiyatını bin 641 dolar olarak belirledi. Toplam 132 bin 630 ons satış yaptı.

Ruhsatlı sahaları Ovacık, Çukuralan, Kaymaz, Himmetdede ve Mastra’yla adından söz ettiren şirket; maden arama çalışmalarını merkeze oturttu. 2019 Ocak-Haziran aylarında 27 milyon lira olan arama giderlerinin, bu yılın aynı döneminde artış göstererek 43 milyon lira olarak gerçekleştiğini kamuoyuna duyurdu.