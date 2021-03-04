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Ekonomi Net döviz pozisyon açığı azaldı
Ekonomi

Net döviz pozisyon açığı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre 2020 Aralık döneminde bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 4 milyar 20 milyon dolar, yükümlülükleri de 2 milyar 832 milyon dolar arttı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 14:18:00 -
Net döviz pozisyon açığı azaldı

Böylece net döviz pozisyon açığı, 1 milyar 188 milyon dolar azalarak 157 milyar 570 milyon dolara düştü. Varlık dağılımı incelendiğinde yurt içinde tutulan mevduatlar, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 855 milyon dolar, 1 milyar 728 milyon dolar ve 435 milyon dolar arttı.

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