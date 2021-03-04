Net döviz pozisyon açığı azaldı

Böylece net döviz pozisyon açığı, 1 milyar 188 milyon dolar azalarak 157 milyar 570 milyon dolara düştü. Varlık dağılımı incelendiğinde yurt içinde tutulan mevduatlar, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 855 milyon dolar, 1 milyar 728 milyon dolar ve 435 milyon dolar arttı.