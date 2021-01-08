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Ekonomi Net döviz pozisyon açığı 157.2 milyar dolara geriledi
Ekonomi

Net döviz pozisyon açığı 157.2 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 2020 Ekim döneminde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 8 milyar 27 milyon dolar, yükümlülükleri ise 3 milyar 37 milyon dolar arttı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 15:10:00 -
Net döviz pozisyon açığı 157.2 milyar dolara geriledi

Net döviz pozisyon açığı da bir önceki aya kıyasla 4 milyar 990 milyon dolar azalarak 157 milyar 235 milyon dolara indi. Finansal kesim dışındaki firmaların varlıkları 138 milyar 813 milyon dolar, yükümlülükleri 296 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşti. Varlık dağılımı incelendiğinde 2020 Eylül ayına nazaran yurt içi bankalardaki mevduat 3 milyar 959 milyon dolar, ihracat alacakları 3 milyar 694 milyon dolar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 224 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya nazaran yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından temin edilen nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 848 milyon dolar, 840 milyon dolar ve 349 milyon dolar artış gösterdi. Yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler, 2020 Ekim döneminde bir önceki aya nispeten 302 milyon dolar, uzun vadeli krediler 1 milyar 546 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kısa vadeli krediler 570 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 1 milyar 759 milyon dolar arttı.

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