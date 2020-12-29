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Ekonomi Net 500 Lira yükseldi! Asgari ücrette 'azami' artış
Ekonomi

Net 500 Lira yükseldi! Asgari ücrette 'azami' artış

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Kasım 2020’de enflasyon yüzde 14,03 olarak gerçekleşirken, asgari ücret yüzde 21,56 oranında artmış oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret desteğini bu sene tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdüreceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 09:38:00 -
Net 500 Lira yükseldi! Asgari ücrette 'azami' artış

Ertuğrul Şahan  Ankara

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yaptı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

1 Ocak'tan geçerli

Bir sosyal koruma ücreti olan asgari ücretin çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını ifade ettiğine dikkati çeken Selçuk, 2021’de geçerli olacak asgari ücret rakamını açıkladı: “1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu. Kasım 2020’de enflasyon yüzde 14,03 gerçekleşmişti. Bu oranın yaklaşık 7 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk. Aylık 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladığımız net asgari ücret, bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. 3 çocuklu ve evli bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak.”

75 TL Destek sürecek

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret belirlenirken ekonomik dengelerin yanı sıra salgının olumsuz etkileri de göz önünde bulundurulduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu: “Hükümet olarak işçilerimizi her daim korumaya devam ettik, devam edeceğiz de. İşçilerimizin, işverenlerimizin teklif ettiği rakamdan daha yüksek bir ücret artışını sağlamak adına da verdiğimiz asgari ücret desteğini bu sene tüm işletmelerimiz için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu da yaklaşık toplamda 6,5 milyar lira tutarındaki ilave desteği ifade etmektedir. 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücretin alın teri dökerek emek veren tüm çalışanlarımıza, ailelerine, işverenlerimize ve milletimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum.”


Yeni Akit Gazetesi
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