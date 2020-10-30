Nestlé Türkiye Medikal Beslenme Ürünleri Fabrikası'nın temeli Bursa'da atıldı

BURSA (AA) - Türkiye'de 114 yıldır faaliyet gösteren Nestlé, Türkiye'nin ilk medikal beslenme ürünleri fabrikasının temelini Bursa'da attı.

Karacabey ilçesindeki üretim tesisi içinde kurulacak, ağustos 2021'de faaliyete geçirilmesi hedeflenen fabrikada, şirketin 29 adet oral medikal beslenme ürünleri üretilecek. Önümüzdeki 3 yıl içinde toplam 250 milyon lira yatırım yapılması planlanan fabrika, yüksek seviye teknolojiye sahip güçlü altyapısıyla aynı zamanda Nestlé Health Science'ın ürün geliştirme üssü olacak.

Nestlé Health Science Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hanzade Yaz, AA muhabirine, Nestlé Health Science'ın Nestlé'nin genç ve dinamik iş birimlerinden biri olduğunu belirterek, sağlıkta beslenme alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Bursa'daki temeli atılan fabrikanın "medikal beslenme ürünleri" denilen hastaların beslenmesine yönelik özellikle ciddi hastalıklar sonucu yetersiz beslenmeyle mücadele eden hastaların beslenmesine yönelik olduğunu anlatan Yaz, şöyle konuştu:

"Bu fabrikamızla biz ithal ettiğimiz ürünlerin yüzde 63 gibi miktarını ülkemizde üretiyor olacağız. Bunun mutluluğu yaşıyoruz. Bu fabrika Türkiye'nin bu anlamda ilk kapsamlı ve kendi alanına özel fabrikası olacak. Nestlé Türkiye 114 yıldır diğer fabrikalarıyla birlikte Türkiye'ye katkı yapıyor. Yeni fabrikamızla 400 kişiye dolaylı ya da doğrudan istihdam sağlıyor olacağız. Bu fabrikayla birlikte önemli bir teknolojik yatırım da yapıyor olacağız. Bu güçlü alt yapısıyla birlikte teknoloji üssü haline getireceğiz. Bu ihracat, tüm ham maddelerinin yerelleşmesi ve katkımızın kat be kat artırılması anlamında. Burayı ileride ürün geliştirme üssü olarak da kullanmayı amaçlıyoruz."

Nestlé Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Sungu da Nestlé'nin söz konusu yatırıma önem verdiklerinin altını çizdi.

Bursa Kestel ve Karacabey'de toplam 4 fabrikalarının bulunduğunu anlatan Sungu, şunları ifade etti:

"Bu 5. fabrikamız. Ancak 2011'de açılan kahvaltılık gevrek fabrikası ve 2019'daki su tesislerimizin açılışından sonra bu en büyük yatırımımız olacak. 250 milyon lira tutarında 3 yıla yayılan bir yatırım söz konusu. Bu yeni fabrikamızda Nestlé Health Science'ın medikal beslenme ürünerinin üretimini yapacağız. İthal ettiğimiz bir ürün grubunu da Türkiye'de üreterek ileride de ihracat potansiyelini de açmış oluyoruz. 400 kişiye de doğrudan ve dolaylı olarak istihdam sağlamış oluyoruz."