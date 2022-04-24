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Spor Neslihan ve Aliye, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda mücadele edecek
Spor

Neslihan ve Aliye, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda mücadele edecek

Yeniakit Publisher
2022-04-24 15:58:42 -
Neslihan ve Aliye, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda mücadele edecek

ANKARA (AA) - Avrupa Badminton Şampiyonası yarın İspanya'da başlayacak.

Başkent Madrid'de 25-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada, Türkiye'yi iki sporcu temsil edecek. Organizasyonda, tek kadınlarda Neslihan Yiğit ve Aliye Demirbağ mücadele edecek.

Aliye ilk turda yarın Slovak Martina Repiska ile karşılaşacak. İlk tur bay geçecek Neslihan ise ikinci turda 26 Nisan Salı günü İtalya'dan Yasmine Hamza ile karşı karşıya gelecek.

Neslihan, geçen yıl Ukrayna'da yapılan Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştı.

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