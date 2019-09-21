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Neslican'ın vasiyeti yürekleri dağladı!

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay’ın dayısı Ömer Yazıcı, Neslican'ın vasiyetini açıkladı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 17:16
Neslican'ın vasiyeti yürekleri dağladı!

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay’ın cenazesi tedavi için yattığı hastaneden alınarak memleketi Rize’ye götürülmek üzere yola çıktı. 

Neslican Tay’ın vasiyeti ortaya çıktı

Neslican Tay’ın kanser nedeniyle kesilen bacağını daha önce gömdüklerini ve cenazesinin de bacağının yanına gömüleceğini belirten dayı Ömer Yazıcı, “Bu süreçte bizi bırakmayan, yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Neslican’ı dün gece kaybettik. Ama Neslican’ın bedenini kaybettik. Neslican'ın ruhu ve başlattığı savaş, başlattığı mücadeleyi miras olarak, vasiyet olarak kabul ettik. Bu konuda Türkiye'deki bu hastalıkla mücadele eden bütün herkese vermiş olduğu umudu ayakta tutmak için Neslican'ın ruhunu yaşatacağız. Neslican'ın bize bırakmış olduğu mücadelenin mirasını yaşatacağız. Neslican, bıkmadı, bırakmadı, salmadı belki onun yerinde bizler olsaydık çok daha erken pes ederdik. Bu hastalıkla, bu illetle mücadele eden herkese şu mesajı verdi. 'Bırakmayın, savaşmayı bırakmayın lütfen bırakmayın.' Bunu ben bütün süreci birinci dereceden yaşayan dayısı olarak söylüyorum. Lütfen Neslican'ın umut olduğu bütün hastalar, bütün insanlar lütfen mücadelenizi bırakmayın. Neslican'ın ruhunu bu şekilde yaşatacağız inşallah. Birazdan gideceğiz. Neslican'ın annesinin ve kendisinin istediği bir şey vardı. Biz iki sene evvel, Neslican'ın bacağını kestiğimiz zaman bacağını bırakmamıştık hastanede. Onu memleketimizde, Rize'de gömmüştük. Cenazesini de bacağının yanına, bedenini bütünleştireceğiz orada. Cenazesi Rize'de olacak. Yarın Rize Sahil Camii'nde öğlenden sonra cenaze namazını kılıp aile kabristanımıza defnedeceğiz. Birazdan Rize'ye doğru hareket edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 17:16
  1. Rize
  2. Neslican Tay
  3. Neslican
  4. Neslican Tay'ın vasiyeti

YORUM YAZ

  • hercaihercai29 dk önce
    Mekani cennet olsun cok guzel bir kulmus. Benim bi okul arkadasim da 21 yasinda kanserden vefat etmisti, yillar sonra ogrenmistim.
  • şenay doğanşenay doğan44 dk önce
    cemaatler niye Geylani hzlerini imdada çağımamış allaha emanet olun

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