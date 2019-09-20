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Neslican Tay hayatını mı kaybetti? Neslican Tay kimdir?

Neslican Tay hayatını mı kaybetti? sorusu son dakika gelişmesi olarak gündemde yerini aldı. Edinilen son dakika bilgisine göre, bir süredir kanser tedavisi gören ve Türkiye'nin kansere karşı verdiği mücadelesiyle tanıdığı üniversite öğrencisi Neslican Tay hayatını kaybetti. Hastaneden konuyla ilgili açıklama yapılırken Neslican Tay'ın bu akşam hayatını kaybettiği açıklandı. Peki, Neslican Tay kimdir? İşte ayrıntılar...

20 Eylül 2019 Cuma 22:47
Neslican Tay hayatını mı kaybetti? Neslican Tay kimdir?

Neslican Tay hayatını mı kaybetti? sorusu son dakika gelişmesi olarak gündemde yerini aldı. Edinilen son dakika bilgisine göre, bir süredir kanser tedavisi gören ve Türkiye'nin kansere karşı verdiği mücadelesiyle tanıdığı üniversite öğrencisi Neslican Tay hayatını kaybetti. Hastaneden konuyla ilgili açıklama yapılırken Neslican Tay'ın bu akşam hayatını kaybettiği açıklandı. Peki, Neslican Tay kimdir? İşte ayrıntılar...

Bilindiği üzere Neslican Tay, 15 Eylül 2019 Cumartesi günü yoğun bakıma alınmış; çoklu organ yetmezliği nedeniyle kontrol altında tutuluyordu. Kansere verdiği mücadele ile milyonlara ışık tutan Neslican Tay, akşam 21.20'de hayata gözlerini yumdu.

Kansere verdiği mücadele ile tanınan ve milyonlara umut ışığı olan Neslican Tay'dan kahreden son dakika haberi geldi. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Neslican Tay hayatını kaybetti.

Hastaneden konuyla ilgili açıklama yapılırken Neslican Tay'ın ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğu duyuruldu.

Vefat haberini hastane açıkladı

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği 'yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21:20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz."

Neslican Tay kimdir?

21 yaşında olan Neslican Tay sosyal medyada kanser hastalığı ile verdiği mücadeleyi anlatarak herkesin desteğini almıştı. Hastalığı nedeniyle 1 bacağını kaybeden ama buna rağmen pozitif enerjisini hiç kaybetmeyen Tay, kendisi gibi hastalığa yakalanan kişilere moral ve destek verdi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hastalıkla ve bununla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlatan Neslican Tay Twitter ve Instagram’ın ardından Youtube’da da yerini almıştı.

Kısa süre önce yaptığı paylaşımda 3 kez yendiği kanser hastalığına 4. kez yakalandığını belirten Tay ciğerlerinde problem olduğunu ve farklı bir kemoterapiye başlayacağını belirtmişti.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 22:47
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