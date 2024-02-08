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Yaşam Nesli tükenmekte! Yüksekova'da görüntülendi
Yaşam

Nesli tükenmekte! Yüksekova'da görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-02-08 20:24:00 -

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde nesli tükenmekte olan Hint oklu kirpi görüntülendi.

Yüksekova’ya bağlı Yeşiltaş köyündeki bir tandır evine giren Hint oklu kirpi, saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi. Köpeklerinin havlaması sonucu tandır evine baktıklarında Hint oklu kirpi gördüklerini söyleyen Barış Kameri, "Zaman zaman doğada denk geliyoruz. Ancak ilk defa tandır evinde gördük. Haliyle çok şaşırdık. Sanırım yiyecek arıyor. Annemin kuruttuğu erikleri yemiş. Çok tatlı bir hayvan. Önüne yiyebileceği birkaç yiyecek bıraktık. Neslinin tükenmekte olduğunu duyduk. Tekrar doğaya bıraktık” dedi.

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