Nesli tükenme tehlikesinde! Bisküvi ile beslendi

Amasya Taşova'da doğa yürüyüşüne çıkan Bedrettin Oral, ormanda nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu dikenli faresini görüntüledi.

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Dereli köyü ormanında doğa yürüyüşü yapan Bedrettin Oral, rastlantı sonucu karşılaştığı nadir bir canlıyla unutulmaz bir an yaşadı. Doğa yürüyüşü yaparken olan Anadolu dikenli faresi (Acomys cilicicus) fark eden Bedrettin Oral, hayvana lokumlu bisküvi verdi. Oral, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Anadolu dikenli faresinin bisküviyi yediği anlar yer aldı.

