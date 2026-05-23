Nesli tehlike altındaydı! Akdeniz foklarının üreme mağarası korumaya alındı
Nesli tehlike altındaydı! Akdeniz foklarının üreme mağarası korumaya alındı

Nesli tehlike altındaydı! Akdeniz foklarının üreme mağarası korumaya alındı

Antalya’nın Kemer ilçesinde Döküntü Koyu’ndaki kıyı mağarasının, Akdeniz fokları tarafından aktif yaşam ve üreme alanı olarak kullanıldığı belirlendi...

Antalya’nın Kemer ilçesinde Akdeniz foklarının yaşam alanlarına yönelik yürütülen çalışmalarda, Döküntü Koyu’ndaki kıyı mağarasının foklar için önemli bir üreme ve barınma noktası olduğu tespit edildi.

 

Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde, Sahil Güvenlik TCSG-33 Komutanlığı koordinesinde ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Kiriş bölgesindeki Döküntü Koyu’nda bulunan kıyı mağarasında inceleme yapıldı. 16 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen ön incelemelerin ardından yapılan araştırma ve analizlerde, mağaranın Akdeniz fokları tarafından aktif şekilde yaşam ve üreme alanı olarak kullanıldığı bilimsel raporlarla tespit edildi.

 

23 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışmalarda ise mağara girişine deniz araçları ve kişilerin girişini engellemek amacıyla fiziksel koruma sistemi yerleştirildi. Bölgeye Türkçe ve İngilizce uyarı tabelaları da konuldu.

 

Alınan önlemlerle Akdeniz foklarının doğal yaşam alanlarının korunması, insan kaynaklı baskının azaltılması ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

