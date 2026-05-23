Bazı CHP milletvekilleri yurt dışına kaçacak! Son dönemde Almanya’dan konut alan milletvekilleri araştırılsın

Canlı yayında elindeki duyumu izleyicilerle paylaşan Turgay Güler, yakın dönemde siyaset sahnesinde dikkat çekecek gelişmeler yaşanacağını belirterek sözlerinin tarihe not düşülmesini istedi. Güler, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki günlerde, yakın dönemde CHP'li bazı isimlerin yurt dışına çıkacağı ve bir daha geri dönmeyeceği bilgisi var. Bunların arasında milletvekilleri de var. Milletvekillikleri düşürülüp cezaevine girmemek için terk-i diyar edecekler bilgisi var."

Güler, bu bilgiyi sadece bir söylenti olarak değil, yapısal ve fiziksel bir hazırlık sürecinin parçası olarak aktardığını da sözlerine ekledi.

Almanya'da konut arayışı iddiaları

Programın diğer konuklarından Tolgahan Erdoğan ise bu iddiayı destekler nitelikte bir başka duyumu paylaştı. Almanya'daki CHP birliklerinden emlak sektörüyle ilgilenen bir tanıdığıyla yaptığı görüşmeyi aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son dönemde burada daire alan, konut bakan milletvekillerini bir araştırsalar... 'Acaba ne amaçla alıyorlar?' diye aynı soruyu o da sormuştu. Böyle bir bilgi var."

Bu açıklamalar, bazı milletvekillerinin olası bir yurt dışına çıkış planı için şimdiden barınma ve yerleşim hazırlıklarına başladığı şeklinde yorumlandı.

Mutlak butlan kararı ve parti içi dengeler

Gündeme gelen bu ciddi iddiaların temelinde, CHP yönetiminin "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) kararı çerçevesinde yaşayacağı olası değişimler ve bu durumun mevcut yapıda yarattığı sarsıntı yatıyor. Özgür Özel yönetiminde yer alan ve yaşanacak yeni süreçle birlikte siyasi ya da hukuki olarak sıkıntıya düşebileceği öngörülen bazı isimlerin, olası yargı süreçlerinden kaçınmak amacıyla yurt dışı seçeneğini masada tuttuğu belirtiliyor.

Siyaset gündemini ısıtan bu iddiaların ardından, önümüzdeki günlerde CHP kanadından nasıl bir açıklama geleceği ve bahsedilen "yakın dönemdeki" gelişmelerin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.