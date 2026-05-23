Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
KKTC'de skandal! Bir İsrailli 4 adet canlı insan embriyosu kaçırırken yakalandı!

KKTC Ercan Havalimanı’nda, bir kuryenin valizindeki özel soğutma tankında yurt dışına kaçırılmak istenen 4 adet canlı insan embriyosu ele geçirildi. Skandalın odağındaki "LifeParcel" lojistik firması ile Lefkoşa'daki "Vita Altera IVF" tüp bebek merkezinin İsrail bağlantıları mercek altına alınırken, zanlı "İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası" kapsamında tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), tıp dünyasını ve kamuoyunu ayağa kaldıran uluslararası bir biyolojik kaçakçılık skandalıyla sarsılıyor. Başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda, gümrük ve güvenlik birimlerinin şüphe üzerine gerçekleştirdiği bagaj kontrolü, sınır ötesi bir yasa dışı ağın deşifre olmasını sağladı.

Yurt dışına çıkış yapmak üzere havalimanına gelen 24 yaşındaki Y.M.G. isimli şahsın valizinde yapılan aramada, gizlenmiş halde özel bir soğutma tankı bulundu. Tankı açan ekipler, muhafaza altında tutulan 4 adet canlı insan embriyosu ele geçirdi.

 

ARKASINDAKİ DEV AĞ: TÜP BEBEK MERKEZİ VE LOJİSTİK FİRMASI DEŞİFRE OLDU

Güvenlik güçlerinin suçüstü yakaladığı kaçakçılık girişiminin ardından genişletilen istihbarat ve saha çalışmaları, olayın arkasındaki ticari organizasyonu net bir şekilde ortaya koydu:

Yapılan ilk tahkikatlar neticesinde, ele geçirilen embriyoların Lefkoşa'da faaliyet gösteren "Vita Altera IVF" (Tüp Bebek) merkezi ile doğrudan bağlantılı olduğu saptandı.

Embriyoların yasa dışı şekilde taşınmasında kullanılan kurye tankının, İsrail merkezli olan ve uluslararası düzeyde biyolojik taşımacılık yapan "LifeParcel" isimli lojistik firmasına ait olduğu resmi makamlarca belirlendi.


Polis ekipleri tarafından el konularak uygun tıbbi koşullarda muhafaza altına alınan embriyoların ardından gözaltına alınan şüpheli, "İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası"nı ihlal suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

KAOSUN PERDE ARKASI ARAŞTIRILIYOR: BÜTÜN YÖNLERİYLE AYDINLATILSIN

Olayın KKTC’de infial yaratması üzerine siyaset ve sağlık dünyasından art arda tepkiler yükseldi. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Sağlık Komitesi resmi bir açıklama yayınlayarak hükümete ve yargıya acil çağrıda bulundu:

"Bu olay basit bir kaçakçılık girişimi olarak geçiştirilemez. Embriyoların hangi tüp bebek merkeziyle bağlantılı olduğu, bu işin bireysel bir kurye faaliyeti mi yoksa organize bir suç şebekesinin parçası mı olduğu yönündeki sorular derhal cevap bulmalıdır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve adli sürecin şeffaf yürütülmesi şarttır."

KKTC polisinin başlattığı çok yönlü soruşturmada; bu canlı embriyoların hangi anne ve babaya ait olduğu, hangi ülkedeki alıcılara ulaştırılmak istendiği ve KKTC'deki sağlık turizmi ağının bu illegal pazarda nasıl bir rol oynadığı titizlikle inceleniyor.

Onubunu Bilmeyen

Kimbilir yine ne tür pislik amaçları vardı!!

Vahap

Bunların şeytanlığından şeytan bile korkar o kadar yani kimblir bu canlı embriyolardan ne yetiştireceklerdi insan kasaplarımı mossad ajanlarımı bilinmez bildiğim tek şey bunlar İnsanımsı İBLİSLER olduğudur.
