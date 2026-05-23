  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yerel seçimlerin iptali istenmişti... YSK'dan CHP'li üyenin talebine cevap Kılıçdaroğlu CHP’deki yozlaşmış yapıya son verecek mi? Partiyi korku ve rant düzeninden kurtarabilecek mi? İzmir'de CHP’nin 'engelleniyoruz' algısı resmen çöktü! Atatürk bile CHP’den çok çekti! Salih Tuna’dan CHP analizi ‘İran’ın taleplerini kabul etmekten başka şansı yok’ Yenilgiye doymadı MİT'ten Suriye'de büyük operasyon! Çok sayıda tutuklama var Kurban ticaret değil ibadettir Faşistler 19 Mayıs bahanesiyle linç etmişlerdi! Eleştirilere muazzam cevap: Sadece Muhammed Mustafa’ya benzemeye çalışıyorum Fenerbahçe'de olay iddia! 'Aziz Yıldırım adaylıktan çekilecek!' CHP zihniyetinin maskesi düştü! Mutlak ikiyüzlülük
Gündem AK Parti'ye katılan Burcu Köksal'dan çarpıcı açıklamalar: "İmamoğlu'nun kovduğu bir isim olarak yalnız kaldım"
Gündem

AK Parti'ye katılan Burcu Köksal'dan çarpıcı açıklamalar: "İmamoğlu'nun kovduğu bir isim olarak yalnız kaldım"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
AK Parti'ye katılan Burcu Köksal'dan çarpıcı açıklamalar: "İmamoğlu'nun kovduğu bir isim olarak yalnız kaldım"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılma sürecini ve yaşadığı zorlukları anlattı. CHP'deki süreçleri, Ekrem İmamoğlu ile olan gerilimini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüşmesini detaylarıyla paylaşan Köksal, siyaset tarzına dair önemli eleştirilerde bulundu.

Yıllardır sol siyasetin içinde yer aldığını belirten Köksal, Kılıçdaroğlu döneminde uyumlu çalıştığını ancak Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle yeni ve zorlu bir dönemin başladığını ifade etti. "Özgür Özel'in çalışmak istediği başka bir ekip var" diyen Köksal, adaylık sürecinde genel merkezin kendisine olan güvensizliğini şu sözlerle dile getirdi:

"CHP'de sağlıklı çalışamadık"

"Kazanamaz, %5 oy alır, kendini ne zannediyor da İmamoğlu'na kafa tutuyor gibi propagandalar yaptılar. Seçime girdim, Afyonkarahisar'daki hemşerilerimizin oylarıyla seçildim."

"İmamoğlu'nun kovduğu bir isim olarak yalnız kaldım"

Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki etkinliğine ve kendisine yönelik tutumuna değinen Köksal, siyasi olarak tamamen yalnız bırakıldığını vurguladı: "Siyasi olarak kendimi yalnız hissediyordum çünkü İmamoğlu'nun partiden kovduğu birisiyim ve parti onu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmiş. Zaten bağımsız gibi hissettiğim için CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katıldım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüşmesinin detaylarını paylaşan Köksal, Erdoğan'ın tavrından duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

"Bana bir kere çok yakın, çok sıcak, çok samimi yaklaştı, babacan davrandı. Memleketime hizmet noktasında beni destekleyeceğini, arkamızda duracağını söylemesi beni çok mutlu etti. Bir de kadın siyasetçilere her zaman destek oluyor."

"AK Parti'ye geçince mi kötü oldum?"

CHP'den ayrılma sürecinde uğradığı eleştirilere ve bel altı saldırılara sert tepki gösteren Köksal, bu durumun bir mobbing olduğunu savundu:

"Düne kadar ben çok iyi, çok başarılı, çok düzgün belediye başkanıydım. Sayın Cumhurbaşkanımızla siyaset yapmak isteyip AK Parti'ye geçince mi kötü oldum? İnsanlara iftira atmak, namusuna dil uzatmak, bunlar çok çirkince şeyler."

Mutlak butlan kararı ve yargı vurgusu

CHP hakkındaki "mutlak butlan" kararı sorulduğunda ise Köksal, bir AK Parti belediye başkanı olarak siyasi yorum yapmaktan kaçınarak, "Türk yargısı bir karar verdi. Bu karara herkesin saygı duyması ve uyması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Sabah Gazetesi

CHP'li İlçe Başkanı gözaltına alındı
CHP'li İlçe Başkanı gözaltına alındı

Siyaset

CHP'li İlçe Başkanı gözaltına alındı

Özgür Özel’in CHP’deki yeni görevi belli oldu
Özgür Özel’in CHP’deki yeni görevi belli oldu

Gündem

Özgür Özel’in CHP’deki yeni görevi belli oldu

Bazı CHP milletvekilleri yurt dışına kaçacak! Son dönemde Almanya’dan konut alan milletvekilleri araştırılsın
Bazı CHP milletvekilleri yurt dışına kaçacak! Son dönemde Almanya’dan konut alan milletvekilleri araştırılsın

Gündem

Bazı CHP milletvekilleri yurt dışına kaçacak! Son dönemde Almanya’dan konut alan milletvekilleri araştırılsın

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

Hadi bacim bataktan kurtuldun.Allah cc ya dua et ve vatanina, milletine iyi hizmet et.basarilar...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23