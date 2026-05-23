AK Parti'ye katılan Burcu Köksal'dan çarpıcı açıklamalar: "İmamoğlu'nun kovduğu bir isim olarak yalnız kaldım"

Yıllardır sol siyasetin içinde yer aldığını belirten Köksal, Kılıçdaroğlu döneminde uyumlu çalıştığını ancak Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle yeni ve zorlu bir dönemin başladığını ifade etti. "Özgür Özel'in çalışmak istediği başka bir ekip var" diyen Köksal, adaylık sürecinde genel merkezin kendisine olan güvensizliğini şu sözlerle dile getirdi:

"CHP'de sağlıklı çalışamadık"

"Kazanamaz, %5 oy alır, kendini ne zannediyor da İmamoğlu'na kafa tutuyor gibi propagandalar yaptılar. Seçime girdim, Afyonkarahisar'daki hemşerilerimizin oylarıyla seçildim."

"İmamoğlu'nun kovduğu bir isim olarak yalnız kaldım"

Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki etkinliğine ve kendisine yönelik tutumuna değinen Köksal, siyasi olarak tamamen yalnız bırakıldığını vurguladı: "Siyasi olarak kendimi yalnız hissediyordum çünkü İmamoğlu'nun partiden kovduğu birisiyim ve parti onu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmiş. Zaten bağımsız gibi hissettiğim için CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katıldım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüşmesinin detaylarını paylaşan Köksal, Erdoğan'ın tavrından duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

"Bana bir kere çok yakın, çok sıcak, çok samimi yaklaştı, babacan davrandı. Memleketime hizmet noktasında beni destekleyeceğini, arkamızda duracağını söylemesi beni çok mutlu etti. Bir de kadın siyasetçilere her zaman destek oluyor."

"AK Parti'ye geçince mi kötü oldum?"

CHP'den ayrılma sürecinde uğradığı eleştirilere ve bel altı saldırılara sert tepki gösteren Köksal, bu durumun bir mobbing olduğunu savundu:

"Düne kadar ben çok iyi, çok başarılı, çok düzgün belediye başkanıydım. Sayın Cumhurbaşkanımızla siyaset yapmak isteyip AK Parti'ye geçince mi kötü oldum? İnsanlara iftira atmak, namusuna dil uzatmak, bunlar çok çirkince şeyler."

Mutlak butlan kararı ve yargı vurgusu

CHP hakkındaki "mutlak butlan" kararı sorulduğunda ise Köksal, bir AK Parti belediye başkanı olarak siyasi yorum yapmaktan kaçınarak, "Türk yargısı bir karar verdi. Bu karara herkesin saygı duyması ve uyması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Sabah Gazetesi