İtalyan basınından bomba iddia: Şampiyon Cim-Bom, Khephren Thuram için devreye girdi
İtalyan basınından bomba iddia: Şampiyon Cim-Bom, Khephren Thuram için devreye girdi

Galatasaray'da Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmesi sonrası bomba bir transfer iddiası daha geldi...

Yeni sezonda üst üste 5. şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 8 hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Gözünü karartan sarı kırmızılılar, Juventus'tan Khephren Thuram'ı kadrosuna katmak için devreye girdi.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başardı. Sarı kırmızılılar gelecek sene üst üste 5. Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hedefiyle sezona başlayacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u eleyen Galatasaray'da Okan Buruk, Teun Koopmeiners'i gözüne kestirmişti. Sarı kırmızılılar, Hollandalı oyuncunun yanı sıra orta saha oyuncusu Khephren Thuram için devreye girdi.

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Juventus'la iletişime geçti. Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması halinde gelecek sezon öncesi oyuncu satmak zorunda olan Juventus, Thuram'ı elden çıkarabilir.

Juventus'un son lig maçında alacağı sonuca göre İtalyan ekibinin Devler Ligi'nde olup olmayacağı belli olacak. Galatasaray da Juventus'un durumuna göre Thuram transferinde ilerleme kaydedecek. Sarı kırmızılılar, 2 yıl önce de Fransız oyuncuyu istemişti. Ancak Thuram, Juventus'a imza atmıştı.

