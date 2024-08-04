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Yaşam Nesli tehlike altında! O ilimizde görüntülendi
Yaşam

Nesli tehlike altında! O ilimizde görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-08-04 10:11:00 -

Kastamonu'da nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde nesli tehlike altında olan su samuru görüntülendi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde derede avlanmaya çalışan su samuru vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülerdi. Kameraya yansıyan görüntülerde, nesli tehlike altında olan su samuru, derede bir süre yüzerek avlanmaya çalışıyor. Kendisini görüntüleyen vatandaşlara aldırış etmeyen su samuru bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboluyor.

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