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Neşet Ertaş'ın kız kardeşi defnedildi

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden kız kardeşi Ayşe Garip toprağa verildi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 15:17
Neşet Ertaş'ın kız kardeşi defnedildi

Ankara'da trafik kazasında hayatın kaybeden ünlü halk ozanıNeşet Ertaş'ın kız kardeşi Ayşe Garip (77) Kırşehir'de toprağa verildi.

Garip'in cenazesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, merkez Ali Çam Camisi'ne getirildi.

Burada, Garip'in ailesi ile kardeşi Ali Ertaş taziyeleri kabul etti.

Babası ve abisinin yanına defnedildi

Ayşe Garip'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığında babası Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş'ın kabirlerinin yanına defnedildi.

Cenaze törenine Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları Asaf Kayaoğlu, Başar Altuntaş ve Osman Uçar ile vatandaşlar katıldı.

Yolun karşısına geçmek istemişti

Garip, dün Ankara'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 15:17
  1. Ankara
  2. trafik kazası
  3. Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Ayşe Garip
  4. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  5. Ali Çam Camisi
  6. Ali Ertaş
  7. Ayşe Garip
  8. cenaze namazı
  9. Bağbaşı Mezarlığı
  10. Muharrem Ertaş
  11. Neşet Ertaş
  12. Cenaze töreni
  13. Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları Asaf Kayaoğlu
  14. Başar Altuntaş
  15. Osman Uçar

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