Neşet Ertaş'ın kız kardeşi defnedildi Halk ozanı Neşet Ertaş'ın Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden kız kardeşi Ayşe Garip toprağa verildi.

Ankara'da trafik kazasında hayatın kaybeden ünlü halk ozanıNeşet Ertaş'ın kız kardeşi Ayşe Garip (77) Kırşehir'de toprağa verildi. Garip'in cenazesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, merkez Ali Çam Camisi'ne getirildi. Burada, Garip'in ailesi ile kardeşi Ali Ertaş taziyeleri kabul etti. Babası ve abisinin yanına defnedildi Ayşe Garip'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığında babası Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş'ın kabirlerinin yanına defnedildi. Cenaze törenine Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları Asaf Kayaoğlu, Başar Altuntaş ve Osman Uçar ile vatandaşlar katıldı. Yolun karşısına geçmek istemişti Garip, dün Ankara'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

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