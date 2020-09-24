Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında anılıyor

KIRŞEHİR (AA) - Abdallık geleneğinin temsilcilerinden, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 8. yılında anılıyor.

Müziğe saz üstadı babası Muharrem Ertaş vesilesiyle başlayan Neşet Ertaş'ı, ölümünün ardından da sevenleri unutmuyor. Ertaş'ın, Bağbaşı Mezarlığı'nda babasının yanındaki kabri, sık sık ziyaretçileri ağırlıyor.

Ölümünün 8. yılında, aynı gelenekten gelen ve akrabaları olan Abdallar da Ertaş'ın kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğunda saz ve ses sanatçısı Burhan Ertaş, amcasının oğlu Neşet Ertaş’a Allah'tan rahmet diledi.

Onun açtığı yolda geleneği sürdürdüklerini anlatan Ertaş, "Neşet Ertaş’ın çizmiş olduğu o geleneği devam ettirmeye, onun izninde gitmeye çalışan bir sanatçı grubuyuz. Bizden sonraki nesillere de bunu aktarıp, geleneği devam ettirmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Neşet Ertaş'ın, 50 yıldır keman ve ses sanatçısı olarak bozlak ve yöre türkülerini icra eden kuzeni Birol Ertaş da üstadın türkülerine, bozlaklarına ve eserlerine sahip çıktıklarını söyledi.

Birol Ertaş, şunları kaydetti:

"Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş’ın izinden giderek, türkülerini, bozlaklarını biz de söylüyoruz. Yeni nesillere öğretiyor, aşılıyoruz. Onların türkülerini, Türk Halk Müziği'ni seven, bozlak türküleri icra etmek isteyenlere de ulaştırıyoruz. Onlar da söylesinler, bu türküler ölmeyen türkülerdir. Mum ışığı gibi 1-2 senelik türküler değil. Neşet Ertaş türküleri asırlarca söylenecek türküler. Akıllara kazınmış, anlamlı, manalı sözler. Onların türküleri ölmeyecektir, herkes de söylesin, sözlerini, müziğini değiştirmeden."

- Çocuklar Neşet Ertaş türküsü seslendirdi

Öte yandan, merhum Muharrem Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki evinin önünde bir araya gelen, yaşları 7-9 arasında değişen, Abdallık geleneğiyle yetişen ailelerin çocukları, saz, keman ve darbuka çaldı, Neşet Ertaş'ın "Yalan Dünya" türküsünü seslendirdi.

Çocuklardan Veli Ertem, müzikle ilgilendiğini, büyüklerini örnek aldığını, Neşet Ertaş'ın geleneğini devam ettirmeye çalıştığını söyledi.

Fevzi Can Çekiç de "9 yaşındayım, saz çalıyorum. Neşet Ertaş'ın müziklerini çalıp, türkülerini söylüyorum." dedi.

Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012'de vefat etmişti.



