Neşe-i Cümbüş, Aydınlı tiyatroseverlerle buluştu
Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni oyunu Neşe-i Cümbüş’ü Aydınlı tiyatroseverlerle buluşturdu.17 Nisan 2019 Çarşamba 14:59
Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni oyunu Neşe-i Cümbüş’ü Aydınlı tiyatroseverlerle buluşturdu.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Atölyesinde yetişen oyuncular tarafından hazırlanan ve sahnelenen 2 perdelik oyuna vatandaşların ilgisi büyüktü.
Bir apartmanda yaşayan, farklı kültürlerde buluşan ve onların garip yaşantısı ile toplumsal tabuların eleştirisini mizahi bir şekilde işleyen Neşe-i Cümbüş seyircilerin oldukça beğenisini topladı. Oyundan büyük keyif aldıklarını ifade eden vatandaşlar, sanata ve sanatçıya desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Neşe-i Cümbüş 30 Nisan Salı günü saat 20.30’da Şükran Güngör – Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonunda tekrar tiyatroseverlerle buluşacak.
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