  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Nermin'in Enfes Mutfağı'ndan üzücü haber
Medya

Nermin'in Enfes Mutfağı'ndan üzücü haber

Kanal 7'de Nermin'in Enfes Mutfağı programını sunan Nermin Gül, özel hayatındaki üzücü gelişmeyi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 13:39:00 -
Nermin'in Enfes Mutfağı'ndan üzücü haber

Kanal 7'de ekrana gelen Nermin'in Enfes Mutfağı'nın sunucusu Nermin Gül, özel hayatındaki üzücü gelişmeyi duyurdu.

"Evliliğimi sonlandırdım"

3 çocuğu olan Nermin Gül, tekstil firmasında faaliyet gösteren eşi Suat Öztürk'ten boşandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, "Canlı yayınımda çok soruldu. 2021'in ocak ayında anlaşmalı bir şekilde evliliğimi sonlandırdım. Bu da son cevap olsun" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay