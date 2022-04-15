Nermin'in Enfes Mutfağı'ndan üzücü haber
Kanal 7'de Nermin'in Enfes Mutfağı programını sunan Nermin Gül, özel hayatındaki üzücü gelişmeyi açıkladı.
Kanal 7'de ekrana gelen Nermin'in Enfes Mutfağı'nın sunucusu Nermin Gül, özel hayatındaki üzücü gelişmeyi duyurdu.
"Evliliğimi sonlandırdım"
3 çocuğu olan Nermin Gül, tekstil firmasında faaliyet gösteren eşi Suat Öztürk'ten boşandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, "Canlı yayınımda çok soruldu. 2021'in ocak ayında anlaşmalı bir şekilde evliliğimi sonlandırdım. Bu da son cevap olsun" dedi.