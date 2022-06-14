  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Neredeyseniz ortaya çıkın feministler! İşte bu sapıkların adı 'sanatçı': Eşim ölse 20'lik kız alırım
Medya

Neredeyseniz ortaya çıkın feministler! İşte bu sapıkların adı 'sanatçı': Eşim ölse 20'lik kız alırım

86 yaşındaki Aydemir Akbaş, TV 8 ekranındaki İkinci Sayfa programında, "sanatçı" kamuflajı altında bir sapık sakladığını ortaya koydu. Akbaş, "Eşim ölse 20'lik kız alırım." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 19:50:00 - 2022-06-14 19:57:35
Neredeyseniz ortaya çıkın feministler! İşte bu sapıkların adı 'sanatçı': Eşim ölse 20'lik kız alırım

 Yeniakit.com.tr 

Acun Ilıcalı'nın TV 8'inde İkinci Sayfa programına katılan 86 yaşındaki Aydemir Akbaş, "Eşim ölse 20'lik kız alırım." dedi. Akbaş'ın sapık olduğunu ortaya koyan açıklamalarından sonra gözler sözde kadın savunucusu feministlere çevrildi.

Eşi Beyhan Benek ile iki kez boşanıp, üç kez evlenen Aydemir Akbaş, yaşına başına bakmadan, torunu yaşındaki genç kadınlara göz diktiğini belirterek, "Genç biriyle evlensem 86 yaşında hayata bağlanırım." dedi.

Akbaş, sapkın açıklamalarına şöyle devam etti:

Her erkek aldatır. Var mı yapmayan erkek? Erkek, fırsatını bulacak ve yapmayacak...

Eşi de sapkın çıktı!

Akbaş, eşi Beyhan Akbaş'ın, aldatma konusundaki şu uyarısını da aktardı: Bir şey yapacaksan, benim klasımda olsun. Aşağısında yaparsan canını okurum. Gururumla oynamayacaksın, kimse bilmeyecek.

Aydemir Akbaş'ın açıklamalarından sonra gözler feminist kadın derneklerine çevrildi. Genç evlilik mağdurlarını "tacizci" suçlaması ile hapse atanların zulmüne ortaklık eden sözde kadın savunucularının, sapık Akbaş için de harekete geçmesi bekleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23