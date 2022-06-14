Neredeyseniz ortaya çıkın feministler! İşte bu sapıkların adı 'sanatçı': Eşim ölse 20'lik kız alırım

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Acun Ilıcalı'nın TV 8'inde İkinci Sayfa programına katılan 86 yaşındaki Aydemir Akbaş, "Eşim ölse 20'lik kız alırım." dedi. Akbaş'ın sapık olduğunu ortaya koyan açıklamalarından sonra gözler sözde kadın savunucusu feministlere çevrildi.

Eşi Beyhan Benek ile iki kez boşanıp, üç kez evlenen Aydemir Akbaş, yaşına başına bakmadan, torunu yaşındaki genç kadınlara göz diktiğini belirterek, "Genç biriyle evlensem 86 yaşında hayata bağlanırım." dedi.

Akbaş, sapkın açıklamalarına şöyle devam etti:

Her erkek aldatır. Var mı yapmayan erkek? Erkek, fırsatını bulacak ve yapmayacak...

Eşi de sapkın çıktı!

Akbaş, eşi Beyhan Akbaş'ın, aldatma konusundaki şu uyarısını da aktardı: Bir şey yapacaksan, benim klasımda olsun. Aşağısında yaparsan canını okurum. Gururumla oynamayacaksın, kimse bilmeyecek.

Aydemir Akbaş'ın açıklamalarından sonra gözler feminist kadın derneklerine çevrildi. Genç evlilik mağdurlarını "tacizci" suçlaması ile hapse atanların zulmüne ortaklık eden sözde kadın savunucularının, sapık Akbaş için de harekete geçmesi bekleniyor.