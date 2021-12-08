Neredeyse üflesen dağılacak! Bunlar pamuk değil tuğla
Bir inşaat işçisi, yeni yapılacak bir bina için fabrikadan sipariş edilen tuğlaların ne kadar dayanıksız olduğunu çektiği video ile gözler önüne serdi. Videoda dokunulan tuğlaların saniyeler içinde ufalandığı görüldü.
Bir inşaat işçisinin sosyal medyada paylaştığı videoda izleyenleri şoke etti. İnsanların oturacağı binaların yapılacağı tuzlaların 'sağlamlığını' görenler gözlerine inanamadı.
Elini atınca dağılıyor
Nerede çekildiği bilinmeyen videoda inşaat işçisi, yeni yapılan bir bina için fabrikadan sipariş edilen tuğlaları gösterdi. Tuğlalara sadece parmaklarını koyan işçi, tuğlaların ufalanmasını videoya çekti. Görüntü sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi. Çok sayıda vatandaş, bu tuğlalarla yapılan binalarda insanların yaşamasının intihar olacağını belirterek, yetkilileri inceleme başlatmaya davet etti.